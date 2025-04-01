ستوجان ليكوفيتش.. مستقبل «حماية العرين» في الجزيرة

أكد ستوجان ليكوفيتش حارس مرمى الجزيرة، قدراته الفنية على تأمين مستقبل «حماية العرين» في فريقه بالمستوى المتميز الذي قدمه خلال الموسم الحالي والأول له في ملاعب الإمارات، وتأثيره الكبير في قيادة «فخر أبوظبي» إلى نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة»، وبعد أن انتزع ثقة الجماهير التي ثمنت العطاء الذي قدمه في المباريات السابقة التي نال فيها فرصة المشاركة وثقة مدربه الحسين عموتة.

وظهر ليكوفتيش (23 عاماً) في 8 مباريات منذ انطلاق مباريات الموسم التنافسي، منها مباراتان في دوري أدنوك للمحترفين، أمام دبا الحصن وانتهت لمصلحة الجزيرة 1 - 0، وضد العروبة وكسبها الجزيرة أيضاً بنتيجة 5 - 4، كما شارك في جميع مباريات كأس الرابطة، البالغ عددها 6 مواجهات، حيث اعتمد عليه الجهاز الفني أساسياً في البطولة التي اهتزت فيها شباكه بعدد 8 أهداف، ونجح في قيادة الفريق للنهائي بعد أن كانت بصمته حاضرة ومؤثرة في عدد من الانتصارات، أبرزها أمام العين في إياب ربع النهائي عندما تألق في ركلات الترجيح بتصديه لركلتين الأمر الذي منح الجزيرة الفوز وبطاقة العبور.

تألق

وواصل ستوجان تألقه اللافت في مباراتي نصف النهائي أمام الوصل، خصوصاً في لقاء الإياب الذي أنقذ فيه شباكه من هدفين مؤكدين في الزمن المهدر الذي شهد ضغطاً مكثفاً من الوصل على مرماه، وسبق ذلك تألقه في التصدي لعدد من الكرات الخطرة وكان من أبرز نجوم اللقاء واللاعب الأكثر تأثيراً في تحقيق الفوز الذي أعاد الجزيرة إلى النهائيات بعد 9 سنوات من الغياب، ليصبح قريباً من معانقة اللقب.

ويمتاز ستوجان ليكوفيتش بطول القامة والرشاقة والثبات بين الخشبات الثلاث مع أجادته للتصدي والتقاط الكرات العالية وغيرها من المهارات التي صنعت منه حارساً يمكن الاعتماد عليه، مؤكداً عبر مستواه الفني أنه جاهز لخلافة المخضرم على خصيف الحارس الأول وقائد الفريق الذي ظل مصدر ثقة الجماهير طوال العقدين الماضيين.

وفي وجود ستوجانن اطمأن الجمهور على وجود البديل المميز الجاهز لأداء المهمة على الوجه الأكمل في المستقبل القريب، مع مجموعة من العناصر الشابة التي تعاقد معها الجزيرة في السنوات الماضية ومنحها فرصة اللعب لاكتساب الخبرة بهدف بناء فريق المستقبل الذي يحقق الطموحات في كافة المنافسات.