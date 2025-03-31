دبا الحصن ينعش آماله في البقاء بـ«دورينا» عن طريق العين

أنعش دبا الحصن، آماله بالبقاء في دوري أدنوك للمحترفين، بفوز ثمين ومفاجئ، مساء أول من أمس، على ضيفه العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات الجولة 19 من المنافسة، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر «قبل الأخير»، ويقلص فارق النقاط بينه وبين البطائح صاحب الـ«19 نقطة» والمركز الثاني عشر إلى 6 نقاط فقط.

وجاء فوز دبا الحصن، مفاجئاً في أجمل وأغلى «عيدية» قدمها إلى جماهيره، قياساً بنتائجه في الجولات السابقة وقوة منافسه الذي دخل بدافع كبير من أجل الفوز، لإرضاء جماهيره والعودة لمعانقة الانتصارات، لكنه تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في البطولة التي جمدت رصيده في 29 نقطة، متراجعاً إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

ويعتبر فوز «الحصناوي» الثالث له في مشوار البطولة، والتاريخي الأول له على العين، والأول في النصف الثاني من المنافسة بعد آخر فوز حققه على العروبة متذيل الترتيب في الجولة 13، والتي خاض بعدها 5 مباريات خسر منها 4 وتعادل في مواجهة واحدة أمام البطائح، ليعود من جديد إلى معانقة الأفراح بفوز يشعل مبكراً صراع البقاء.

فوز

وهنأ حسن العبدولي المدير الفني لفريق دبا الحصن، جماهير النادي بالفوز، مثمناً الجهد الذي بذله اللاعبون في أرضية الملعب وقال: قبل اللقاء قلت إن لدي محاربين أبطالاً يقاتلون من أجل الدفاع عن شعار النادي، وهم بالفعل يلعبون بحماس وروح وإصرار في جميع المباريات لكن التوفيق لا يحالفهم، أمام العين حالفنا التوفيق ونجحنا في تقديم مباراة جيدة وتحقيق فوز في غاية الأهمية يزيد دافعنا في بقية مشوار المنافسة.

وأشار المدير الفني لفريق دبا الحصن، إلى أن هدف فريقه الحصول على 25 نقطة حتى نهاية المنافسة، موضحاً أنه باستمرار يوجه اللاعبين إلى عدم التركيز مع جدول الترتيب ويطالبهم بالفوز في كل مباراة، وأضاف العبدولي: إذا لم ننجح في حصد 25 نقطة نكون غير مؤهلين للبقاء في دوري المحترفين لكنني أثق باللاعبين وقدرتهم على تقديم مستويات متميزة وكسب النقاط بهدف المحافظة على تواجدنا في الدوري، المهم حالياً بالنسبة لنا أن نلعب بإصرار أكبر وأن نتسلح بالثقة ونقدم كل ما عندنا حتى ننجح في تحقيق هدفنا.