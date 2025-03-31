أخطاء مؤثرة وتدخلات «الفار» في جولة عودة الحياة

تعددت القرارات الخاطئة المؤثرة وتدخلات تقنية الفيديو من أطقم التحكيم مع عودة الحياة إلى دوري أدنوك للمحترفين بمباريات الجولة 19 بعد توقف طويل، وكانت أولى التدخلات الإيجابية لـ«الفار» بإلغاء ركلة جزاء ثانية احتسبها حكم الساحة سيف أحمد المصعبي للنصر في مباراته مع البطائح، ووفق الحكم في احتساب ركلة الجزاء الأولى وإلغاء هدف للنصر، كما تدخلت تقنية الفيديو إيجابياً في إلغاء هدف لبني ياس في الدقيقة 30 من مباراته أمام العروبة، وأدارها أحمد عيسى درويش، وإلغاء هدف للجزيرة في الدقائق الأخيرة من مباراته مع خورفكان، وأدارها يحيى الملا.

وفي قمة الشارقة وشباب الأهلي، احتسب الحكم أحمد بلال، ركلة جزاء صحيحة لـ«الفرسان»، ولكن ماجد حسن لاعب وسط الشارقة كان يستحق الحصول على أكثر من إنذار والطرد في العديد من الكرات المشتركة، ما يعد من القرارات المؤثرة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، فيما أثير الجدل حول مدى استحقاق عجمان لركلة جزاء خلال تلك المباراة التي أدارها الحكم عادل النقبي، لوجود لمسة يد على لاعب الوصل، وكذلك مدى أحقية حصول جواو بيدرو على ركلة جزاء للوصل في الشوط الثاني، وفي لقاء دبا الحصن والعين، وأدارها عمر آل علي، كان عدم طرد بيير كوندي لاعب دبا الحصن، والاكتفاء بإنذاره في الدقيقة 13، من أهم القرارات المؤثرة في الجولة، لأن اللاعب الكاميروني سجل هدفين لفريقه ليفوز دبا الحصن بنتيجة 3 - 2، وذلك على الرغم من أن تقنية الفيديو استدعت حكم المباراة، لكنه أصر على قراره، فيما خلت مباراة كلباء والوحدة، وأدارها عامر الضبيع، من الأخطاء المؤثرة.