زكريا أحمد: إبراهيم عيسى نجم الجولة بلا منازع

نوه الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى باتحاد الكرة، إلى أن الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، الأقل تهديفياً بالتساوي مع الجولة الـ 18، بعد تسجيل 13 هدفاً، ويتحمل منهم حراس المرمى مسؤولية 6 أهداف، وهو العدد الأكبر من نسبة الأهداف المسجلة، والتي توزعت في الجولة الـ 19 ما بين 8 أهداف في الشوط الأول، و5 أهداف في الشوط الثاني، وحافظ خلالها الحراس عادل الحوسني من الشارقة، وحمد المقبالي من شباب الأهلي، وإبراهيم عيسى من البطائح، ومحمد الشامسي من الوحدة، ومحمد الوالي من الوصل، وأحمد الحوسني من خورفكان، على شباكهم نظيفة.

وأوضح زكريا أحمد، أن إبراهيم عيسى حارس البطائح، نجم الجولة بلا منازع، بمساهمته في فوز فريقه على النصر، على الرغم من حالة الحزن التي يعاني منها بسبب وفاة والدته، وما زال عادل الحوسني، يحقق أرقاماً مميزة مع الشارقة، بتصديه لركلة جزاء أمام شباب الأهلي، ووصل مع فريقه إلى 12 مرة شباكاً نظيفة، وهو رقم تاريخي في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن عادل بات الحارس الأبرز في دورينا، ويستحق أن يكون ضمن خيارات منتخبنا الوطني، بفضل أدائه المميز في كل البطولات المشارك فيها الشارقة هذا الموسم، موضحاً أن حمد المقبالي منذ وجوده مع شباب الأهلي، وهو يكتب أسمه ضمن أبرز الحراس الصاعدين، ووصل مع فريقه إلى 8 مرات شباك نظيفة.

وأكد الدكتور زكريا أحمد، أن أحمد الحوسني قائد وحارس خورفكان، قاد فريقه للفوز للمرة الرابعة التوالي، وهو رقم تاريخي للفريق في دوري المحترفين، وينفرد بصدارته لقائمة الأكثر تصدياً، وأشاد بحارس الوصل محمد الوالي الذي حافظ على شباكه نظيفة أمام عجمان، وعوض غياب خالد السناني الذي يحتاج لمراجعة فنية، بعدما تسبب في تلقى مرماه لعدة أهداف سهلة في الآونة الأخيرة، وشدد على أن قرار جلوسه على مقاعد البدلاء في تلك المباراة، صائباً ويدفع خالد للعيش حالة من المنافسة التي يفتقدها، مشيراً إلى أن محمد الشامسي بدأ يعود إلى مستواه مع الوحدة، وإلى التألق اللافت لحارس دبا الحصن، سهيل عبدالله، بقيادة فريقه لفوز تاريخي على للعين، واعتبره من الحراس الأبرز هذا الموسم، بعدما شق طريقة للنجومية بإعارته من الوصل.