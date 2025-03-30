هانزي فليك يستهدف لقب «الليغا»

يركز المدرب الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة، على المباريات المقبلة لفريقه، رغم خطر تعرض فريقه لعقوبة محتملة بسبب إشراك غير قانوني لمدافعه إينيغو مارتينيس في مواجهة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني، حيث دفع فليك بمارتينيس خلال الفوز على أوساسونا 3 - 0 الخميس الماضي، وذلك بعد انسحابه بسبب الإصابة من تشكيلة إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم أوساسونا بشكوى لدى الاتحاد الإسباني، حول أهلية مشاركة مارتينيس، مشيراً إلى قواعد «فيفا» بشأن وضعية اللاعبين وانتقالاتهم، والتي تنص على أن اللاعب الذي لا ينضم إلى منتخب بلاده أو يتركه لأسباب طبية لا يجوز له خوض مباريات مع ناديه في الأيام الخمسة التالية لانتهاء فترة التوقف الدولية.

من جانبه، قال فليك: «فزنا بالنقاط الثلاث وتركيزي الفوز بالدوري الإسباني «الليغا»، المسائل الأخرى ليست بيدي ولا تتعلق بي».