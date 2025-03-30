كريستال بالاس إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

قاد الدولي إيبريتشي إيزي فريقه كريستال بالاس إلى متابعة نتائجه الرائعة خارج قواعده، وبلغ نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه فولهام 3 - 0، في افتتاح مباريات ربع النهائي.

وهذا الفوز السادس توالياً لبالاس خارج أرضه في مختلف المسابقات، كما أنه حافظ على نظافة شباكه سبع مرات توالياً خارج قواعده.

ويحتل فريق المدرب النمسوي أوليفر غلاسنر المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه في ثلاث مباريات توالياً، فيما يحتل فولهام المركز الثامن.

وبلغ كريستال بالاس، فريق جنوب لندن، نهائي المسابقة مرتين، خسرهما أمام مانشستر يونايتد في 1990 و2016.

في المقابل، أخفق فولهام في متابعة المشوار نحو المربع الأخير في مسابقة حل فيها وصيفاً مرة يتيمة عام 1975، عندما خسر أمام وست هام بهدفين، في حين أنه بلغ نصف النهائي للمرة الأخيرة في 2002.

ويستكمل ربع النهائي السبت المقبل بمباراة نوتنغهام فوريست مع برايتون، والأحد بمبارتي أستون فيلا مع بريستون نورث أند، ومانشستر سيتي مع بورنموث.