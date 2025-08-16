العين يغتنم 3 نقاط غالية بفوز صعب على البطائح

غنم العين 3 نقاط غالية بفوز صعب على ضيفه البطائح 2-1 مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين موسم 2025-2026، وبالنتيجة احتل العين المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحبي المركزين الأول والثاني. سجل هدفي العين كل من لابا كودجو في الدقيقة 45، وعبدالكريم تراوري في الدقيقة 81، فيما سجل للبطائح عزيز جانييف من ركلة جزاء في الدقيقة 69، وألغت تقنية الفيديو هدفين للابا كودجو ونسيم الشاذلي بداعي التسلل.

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وكلاهما يتطلع للخروج بالنتيجة التي ترضي جماهيره وتخدم تطلعاته، فالعين صاحب الأرض كان يسعى لتحقيق الفوز والحصول على بداية مثالية تؤكد عزمه العودة إلى منصات التتويج بعد غياب امتد لثلاثة مواسم، فيما كان البطائح يأمل في مفاجأة العين والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

الشوط الأول

جاء الشوط الأول خالياً من الإثارة ودون المستوى المتوقع، إذ لم يشهد أحداثاً تُذكر بسبب اعتماد الفريقين الأسلوب الدفاعي والتحفظ والتحضير بوسط الملعب. وباستثناء الهدف الذي سجله لابا في الدقيقة الخامسة وألغته تقنية الفيديو بعد ثبوت تسلل اللاعب، وتسديدة لاعب البطائح عزيز جانييف التي تصدى لها الحارس خالد عيسى ببراعة، انتظرت الجماهير حتى الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط لتشاهد أول أهداف المباراة، بعد أن تربص المهاجم التوغولي لابا كودجو بكرة عرضية أرضية داخل المنطقة وسددها في سقف المرمى مانحاً العين هدف التقدم الذي انتهى عليه الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع انطلاقة الشوط الثاني وضحت نوايا العين في تعزيز تقدمه، وأضاع المغربي نسيم الشاذلي هدفاً محققاً بعد انفراده تماماً بالمرمى غير أنه سدد الكرة برعونة في الشباك الخارجية، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي للمرة الثانية هدفاً للهداف لابا بحجة التسلل. وبعدها بدقيقة واحدة، وللمرة الثالثة تصدرت تقنية الفيديو المشهد لكن هذه المرة بصورة أكثر إثارة، بعد أن ألغت هدفاً للاعب العين نسيم الشاذلي واحتسبت بدلاً عنه ركلة جزاء للبطائح لثبوت ملامسة الكرة يد المدافع إيريك قبل ذلك، وسجل عزيز جانييف هدف التعادل للبطائح من ركلة الجزاء.

ولم تدم فرحة البطائح كثيراً، إذ ارتقى متوسط ميدان العين عبدالكريم تراوري فوق الجميع وحوّل كرة عرضية برأسه إلى المرمى محرزا الهدف الثاني للعين. وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات من الطرفين، حيث سعى العين لتأمين تقدمه بينما عمل البطائح من أجل العودة مرة أخرى إلى المباراة، قبل أن يطلق الحكم صافرة انتهاء اللقاء بفوز العين بهدفين مقابل هدف.