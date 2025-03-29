فريق الأحلام يتوج ببطولة نجوم دبا الحصن الرمضانية

شهد ملعب المرحوم عبد العزيز المنصوري بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي ملحمة رياضية مميزة، حيث توج فريق الأحلام ببطولة نجوم دبا الحصن الرمضانية الأولى لكرة القدم بعد فوزه على فريق البرازيل بنتيجة 4-1، فيما حل فريق السراب في المركز الثاني بعد انتصاره على فريق النجوم بالنتيجة ذاتها، ليحصد فريق البرازيل المركز الثالث، بينما جاء فريق النجوم في المرتبة الرابعة.

شهد المباراة محمد حسن الظهوري، عضو المجلس الوطني وأحمد عبدالله يعروف، رئيس المجلس البلدي وصلاح الغول، رئيس مجلس مدينة دبا الحصن، والدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي ومحمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، وكبار الشخصيات، وجمع كبير من عشاق كرة القدم الذين تابعوا مجريات المباريات بحماسة كبيرة.

جاءت المباراة النهائية مليئة بالإثارة والندية، حيث قدم فريق الأحلام أداءً متميزاً، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، واستطاع تسجيل أربعة أهداف جميلة أكدت تفوقه الفني والبدني على خصمه فريق البرازيل، الذي اكتفى بتسجيل هدف وحيد. أما مباراة تحديد المركزين الثاني والثالث، فقد شهدت تنافساً قوياً بين فريقي السراب والنجوم، انتهى لصالح السراب برباعية مقابل هدف، ليحسم وصافة البطولة لصالحه.

وأكد الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أهمية تنظيم مثل هذه البطولات في تعزيز الرياضة المحلية ودعم الشباب، مشيراً إلى أن النادي يسعى باستمرار إلى توفير البيئة المثالية لمثل هذه الفعاليات التي تجمع أفراد المجتمع وتعزز الروح الرياضية، خصوصاً خلال الشهر الفضيل.

كما وجه المطوع شكره وتقديره إلى الفرق المشاركة والجماهير الوفية التي أضافت للبطولة أجواءً استثنائية، بالإضافة إلى الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح الحدث، مشيداً بالتنظيم المتميز الذي جعل البطولة تخرج بصورة مشرفة.

تعد بطولة نجوم دبا الحصن الرمضانية إضافة مميزة للمشهد الرياضي في الإمارة، إذ لم تقتصر على كونها منافسة كروية فحسب، بل شكلت أيضاً ملتقى رياضياً واجتماعياً جمع بين الأجيال المختلفة من محبي كرة القدم، ما يعزز رؤية النادي في استقطاب المواهب وصقل مهارات الشباب.

مع النجاح الكبير الذي حققته البطولة في نسختها الأولى، يتطلع نادي دبا الحصن إلى تطوير هذه البطولة في المواسم المقبلة، مع توسيع قاعدة الفرق المشاركة، وتعزيز الجوانب التنظيمية والترويجية، بما يسهم في استقطاب المزيد من اللاعبين والمواهب، ويؤكد مكانة النادي كمنصة رياضية فاعلة في دعم الشباب والرياضة في الإمارة.

بهذا التتويج، يكتب فريق الأحلام اسمه في سجل الفائزين بأول نسخة من البطولة، تاركاً بصمة قوية في تاريخ منافسات دبا الحصن الرمضانية، بينما تترقب الجماهير بشغف ما سيحمله المستقبل من منافسات أكثر إثارة وتشويقاً في النسخ المقبلة.