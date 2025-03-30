3 أهداف تفصل فابيو ليما عن لقب الهداف التاريخي للوصل

يقف فابيو ليما نجم الوصل على بعد 3 أهداف من لقب الهداف التاريخي للنادي الذي يحتفظ به فهد خميس «الفهد الأسمر» برصيد 175 هدفاً، أحرزها في 17 موسماً و230 مباراة، خلال مشواره السابق في الملاعب بشعار «الإمبراطور» الذي فاز معه بلقب هداف الدوري 6 مرات.

ورفع ليما «31 عاماً»، رصيده إلى 173 هدفاً، عندما نجح في هز شباك عجمان أول من أمس في لقاء الفريقين بالجولة 19 من بطولة الدوري، بهدف من ركلة جزاء أمن به فوز الوصل 2 ـ صفر، ويعتبر الهدف الثامن له في مشوار النسخة الحالية، وأصبح به قريباً من لقب الهداف التاريخي للنادي، وبلوغ المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ والتي يتربع على صدارتها بفارق كبير علي مبخوت مهاجم العميد النصراوي برصيد 227 هدفاً أحرزها في 318 مباراة.

ونجح فابيو ليما الذي يحظى بشعبية كبيرة وسط جماهير الوصل، في الوصول إلى 173 هدفاً بعد سنوات حافلة بالبذل والعطاء مع فريقه، والتي امتدت إلى 11 موسماً منذ موسمه الأول 2014 ـ 2015 والذي أحرز فيه 16 هدفاً، وكان أول أهدافه بشباك الشارقة في الجولة الثامنة من المنافسة، وفي الموسم الثاني له أحرز 20 هدفاً.

وشهد موسمه الثالث مع الوصل 2016 ـ 2017 قمة توهجه وأحرز فيه 25 هدفاً كأعلى معدل يحرزه طوال مشواره السابق، بينما كانت أقل حصيلة أهداف يحرزها في موسم 2021 ـ 2022 والذي اكتفى خلاله بإحراز هدفين فقط، بسبب تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر وأجبرته على المشاركة في 10 مباريات فقط حينها.

وأسهم نجم الوصل بقدر كبير في قيادة فريقه إلى منصات التتويج الموسم الماضي بانتزاع لقب بطولة الدوري والذي يعتبر أكبر وأبرز نجاحاته الجماعية مع فريقه، بعد أن أحرز 17 هدفاً وضعته في وصافة هدافي المنافسة، كما احتل المركز الثاني أيضاً في قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف برصيد 10 أهداف، بجانب المستوى الجيد الذي ظل يقدمه في 25 من 26 مباراة شارك فيها.

رغبة وطموح

ولا يخفي فابيو ليما رغبته في تحقيق المزيد من الإنجازات بشعار «الإمبراطور» الخاصة بالنادي عبر معانقة البطولات والنجاحات الفردية أيضاً على مستوى كافة المسابقات، ويسعى بجهد كبير لتقديم أفضل المستويات في مشواره الكروي وإحراز العديد من الأهداف التي يرسخ بها اسمه في ذاكرة التاريخ.