فلورانت مالودا لـ« البيان » : دبي محطة التقاء شعوب العالم

محمد صلاح الأفضل في «البريميرليغ» وأتمنى استعادة تشيلسي للقب

أكد فلورانت مالودا، نجم منتخب فرنسا وتشيلسي السابق، أن دبي تعدّ محطة التقاء الشعوب من مختلف أنحاء العالم، وتملك رؤية مستقبلية طموحة في شتى المجالات، من بينها القطاع الرياضي، معرباً عن سعادته بالعيش والاستقرار في «دانة الدنيا» دبي مع عائلته، حيث تعدّ من أكثر المدن تطوراً في العالم، فضلاً عن تميزها بامتلاك العديد من الفرص.

وأضاف مالودا، في تصريحات لـ«البيان»، أن الحياة في دبي جميلة، خاصة في ظل الترحيب والحفاوة والاحترام الذي يحظى به كل المقيمين على أرضها، مبدياً إعجابه بالقيم والرؤية التي تتميز بها الإمارات ودبي، ما شجعه على الانتقال للعيش فيها، باعتبارها مكاناً للتواصل مع الناس من كل أنحاء العالم، وهذا ما يميز رؤية دبي العالمية.

وكشف لاعب تشيلسي والمنتخب الفرنسي سابقاً أنه يعمل حالياً في المجال الرياضي بدبي، وتحديداً مع إحدى الأكاديميات الخاصة في كرة القدم لتطوير اللاعبين وصقل المواهب، ما يمنحه فرصة التواصل مع العديد من الشخصيات والأصدقاء والتعرف إلى كل ما هو جديد في المجال الرياضي، خاصة في دبي باعتبارها من المدن العالمية المواكبة لأحدث التطورات في شتى المجالات والتخصصات.

واعتزل مالودا «45 عاماً» اللعب في سنة 2018 بعدما حمل ألوان العديد من الأندية، فبدأ مشواره في الدوري الفرنسي مع غانغون «2000 - 2003»، ثم ليون «2003 - 2007»، ولعب لتشيلسي الإنجليزي «2007 - 2013»، وخاض آخر مبارياته معه في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سنة 2012، الذي توج فيه على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح، كما لعب لطرابزون سبور التركي ودلهي ديناموز الهندي ووادي دجلة المصري، وأنهى مسيرته في نادي ديفيردانج في لوكسمبورغ.

لحظات مهمة

وتحدث مالودا عن أهم اللحظات في مسيرته الكروية، أبرزها عندما كان لاعباً في تشيلسي الإنجليزي، وعن ذكرياته الخاصة قال: مع تشيلسي كان هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا، ونجحنا في ذلك، التقيت أشخاصاً رائعين وتعلمت منهم كثيراً، والتحديات التي واجهتها ساعدتني على التطور كشخص، ومع المنتخب الفرنسي بدأت صغيراً، ووصلت إلى نهائي كأس العالم في سن الرابعة والعشرين، لعبت نحو 80 مباراة دولية، وكانت تجربة مليئة بالمشاعر والتحديات، والآن، بعد الاعتزال، ألتقي الناس الذين يخبرونني كيف ألهمتهم، وهذا يؤكد لي أن الرياضة توحد الجميع.

وعن توقعاته للدوري الإنجليزي في الموسم المقبل بعد أن توج ليفربول باللقب العام الماضي، والذي أحرز فيه تشيلسي المركز الرابع، قال إن «البريميرليغ» سيظل دائماً تحدياً لأي فريق، فهو دوري تنافسي للغاية، ويشعر بسعادة لأن تشيلسي يبني شيئاً مميزاً، ويأمل أن ينافس على اللقب مجدداً، لافتاً إلى أن الدوري الإنجليزي في كل موسم يمثل تحدياً جديداً، والبطل دائماً ما يكون أمام اختبار صعب.

وعن أفضل اللاعبين في البطولة قال: إن النجم المصري محمد صلاح هو الأفضل في الدوري الإنجليزي.

وأضاف: أفضل لاعب العام الماضي كان محمد صلاح، وليفربول كان فريقاً رائعاً، وهذا العام أتمنى أن يكون كول بالمر لاعب تشيلسي، فقد أظهر إمكانات كبيرة بعد قيادته فريقه إلى لقب النسخة 2025 من كأس العالم للأندية، وآمل أن يقود الفريق للفوز بالدوري الإنجليزي، وسيكون ذلك رائعاً لتشيلسي، هناك الكثير من المواهب، والمنافسة مفتوحة، وأتمنى أن يواصل اللاعبون الشباب بناء مسيرتهم وتحقيق الأرقام.

خطط مستقبلية

وكشف مالودا عن خططه المستقبلية قائلاً: بعد اعتزال كرة القدم، ركزت على تطوير برنامجي التعليمي، وحصلت على درجة الماجستير في الإدارة، وبدأت رخص التدريب حتى أصل إلى الرخصة الاحترافية، وأطمح للعمل في الإدارة مع أندية محترفة، ربما هنا في الإمارات، وأدرس حالياً منظومة كرة القدم، وخطتي العودة إلى مستوى النخبة والمشاركة في تطوير الناشئين، لأنني أحب ذلك وأريد التعلم من الجميع في مجال تطوير الرياضة.

وأشاد مالودا بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تحتضنها دبي على مدار العام، من بينها عالم دبي للرياضة الذي يحتضن ملاعب مخصصة لـ9 ألعاب مختلفة، مشيراً إلى أن زيارته للحدث الرياضي في الأيام الماضية تمثل فرصة للتعرف إلى الرؤية المستقبلية للمدينة، والاستمتاع بالبنية التحتية المميزة المهيَّأة لاحتضان جميع أنواع الرياضات لمختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية.