غوارديولا: لاعبو مان سيتي لا يستحقون المكافأة

أقر الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه ولاعبيه لا يستحقون المكافأة، حتى لو نجح فريقه بإنقاذ موسمه السيئ من خلال إحراز لقب كأس العالم للأندية في كرة القدم،.

وأضاف: «لا نستحق المكافآت هذا الموسم، فالمدرب واللاعبون والجهاز الفني لا يستحقون حتى ساعة يد». ويقبع الفريق بالمركز الخامس في الدوري الإنجليزي وخرج من دوري أبطال أوروبا مبكراً ومن كأس الرابطة المحلية.

ويواجه بطل إنجلترا في آخر أربعة مواسم «رقم قياسي» خطر إنهاء موسمه دون أي لقب، وذلك للمرة الأولى منذ الموسم الأول لتولي غوارديولا مهامه في 2016 - 2017.