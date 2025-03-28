البطائح يخطف النصر وبني ياس يعمّق جراح العروبة

دبي - إيهاب زهدي، أبوظبي - محمد صادق

خسر النصر على أرضه أمام ضيفه البطائح بهدف دون مقابل، وسجله محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 35 من زمن مباراتهما، أمس، على ملعب استاد آل مكتوم ضمن الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت إضاعة علي مبخوت ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 25، واديلسون البيرتو ركلة جزاء ركلة جزاء للبطائح في الدقيقة 71، ليتوقف رصيد النصر عند 26 نقطة، ويبقى مؤقتاً في المركز السابع، بينما رفع البطائح رصيده إلى 19 نقطة، وظل في المركز 12.

وألغى الحكم هدفاً سجله النصر في الدقيقة 83، واعتمدت تقنية الفيديو قرار الحكم، وتألق حارس البطائح في التصدي لفرصة البديل مامي في الدقيقة 88، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة نهاية المباراة بفوز البطائح بثلاث نقاط غاية في الأهمية.

في غضون ذلك، قاد المالي يوسف نياكاتي، بني ياس للفوز على ضيفه العروبة 2 - 1، في المباراة التي جرت مساء أمس على ملعب الشامخة.

وسجل نياكاتي هدفين منح بها فريقه ثلاث نقاط مهمة، رفع بها بني ياس رصيده إلى 22 نقطة، وتقدم للمركز العاشر مؤقتاً، فيما تعمقت جراح العروبة الذي اقترب من الهبوط رسمياً إلى دوري الهواة، بعدما بقى برصيد ثلاث نقاط فقط.

ونال الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول للاعتراض على التحكيم.

وتتواصل الجولة اليوم بثلاث مباريات، أبرزها القمة بين شباب الأهلي متصدر الترتيب والشارقة صاحب المركز الثاني في المواجهة الخامسة بين الفريقين في أقل من شهر، بينما يلعب الوصل أمام عجمان والجزيرة أمام خورفكان.