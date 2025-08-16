مواجهات قوية تنتظر أنديتنا في دوري النخبة

تعرفت أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة على مسارها في دوري الغرب الآسيوي لدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم الحالي 2025 - 2026.

وذلك من خلال مراسم قرعة البطولة التي جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أمس، وسبقتها قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2025 - 2026، وأسفرت عن تنافس الوصل ضمن المجموعة الأولى الصعبة لمنطقة غرب آسيا، وتضم إلى جانبه كلاً من الاستقلال الإيراني والمحرق البحريني والوحدات الأردني.

وتعود بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهات مرتقبة وقوية، حيث ستشهد نسخة هذا العام انطلاق مرحلة الدوري يوم 15 سبتمبر المقبل، بمشاركة 24 فريقاً.

ويخوض شباب الأهلي مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة على أرضه أمام تراكتور الإيراني، وناساف الأوزبكي، والهلال السعودي، والغرافة القطري، وخارج أرضه أمام السد القطري، والأهلي السعودي، والدحيل القطري، والاتحاد السعودي.

ويخوض الوحدة مبارياته على أرضه أمام السد، والأهلي، والدحيل، والاتحاد، وخارج أرضه أمام تراكتور، وناساف، والهلال، والغرافة، ويخوض الشارقة مبارياته على أرضه أمام تراكتور، وناساف، والهلال، والغرافة، وخارج أرضه أمام السد، والأهلي، والدحيل، والاتحاد.