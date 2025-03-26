إقالة بينتو من تدريب منتخبنا الوطني

أعلن اتحاد الكرة الإماراتي، عن إقالة البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني الأول، والطاقم الفني المساعد صباح اليوم، بعد ساعات قليلة من الفوز على المنتخب الكوري الشمالي بصعوبة بنتيجة 2-1، في مباراتهما على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض مساء أمس، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان بينتو قد أعلن رسمياً عن توليه مسؤولية قيادة المنتخب الوطني الأول لمدة 3 سنوات في 9 يوليو 2023، خلفا للمدرب للأرجنتيني رودولفو أروابارينا، بعدما سبق وقاد منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم في 2014 و2022.

ولكن تلقى بينتو العديد من الانتقادات سواء من خبراء الكرة بالدولة أو من الشارع الرياضي بسبب سوء النتائج والأداء في العديد من المباريات، وأخرها أمام منتخب كوريا الشمالية صاحب المركز السادس الأخير في ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الثالثة بنقطتين فقط.

ويذكر أن إيران حافظت على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، وضمنت التأهل إلى كأس العالم بعد الجولة السابعة، مقابل 17 نقطة لأوزبكستان، و13 للإمارات، و10 قطر، و6 لقرغيزستان، ونقطتين لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

ومن المقرر أن تقام الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى يوم 5 يونيو 2025، حيث يلتقي منتخبنا الوطني مع ضيفه منتخب أوزبكستان، وتلتقي قطر مع إيران، وكوريا الشمالية مع قرغيزستان.