«السوبر الإيطالية» بمشاركة 4 فرق تنتظر موافقة الاتحاد السعودي

تحافظ مسابقة الكأس السوبر الإيطالية على نظامها بمشاركة أربعة فرق في الموسم المقبل وفق ما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، أمس، بانتظار معرفة ما إذا كانت هذه النسخة ستقام في السعودية، كما كانت منذ موسم 2022-2023.

وقالت الرابطة: قررت أندية دوري الدرجة الأولى خلال جمعيتها العمومية في ميلانو الإبقاء على نظام مشاركة أربعة فرق في النسخة المقبلة للكأس السوبر، وأصبحت الكأس السوبر تشهد منذ عام 2023 مشاركة 4 فرق، هي: بطل الدوري ووصيفه وبطل مسابقة الكأس ووصيفه.

لكن المسؤولين عن الرابطة لا يعرفون حتى الآن مكان إقامة نسخة الكأس السوبر لموسم 2025-2026 بعدما استضافت السعودية النسخ الثلاث الماضية.

وقال رئيسها إيتسيو سيمونيلي: ننتظر الآن قرار المنظمين السعوديين، المتوقع في نهاية أبريل، لتحديد ما إذا كانت هناك إمكانية لاستضافة النسخة المقبلة. وكان ميلان توج بطلاً للنسخة الأخيرة في بداية يناير الماضي في الرياض، محققاً لقبه الأول منذ عام 2022 بفوزه على غريمه التقليدي إنتر حامل اللقب 3-2 في المباراة النهائية.