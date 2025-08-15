60 مليوناً مكافأة بطل المحترفين

يحصل بطل دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد 2025 - 2026، على 60 مليون درهم، وستكون تلك المكافأة هي الأكبر للبطل في تاريخ الدوري الإماراتي منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008 - 2009، وتتجاوز تلك المكافأة التي يحصل عليها بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقدرة بحوالي 44 مليون درهم.

ويذكر أن أندية شباب الأهلي والشارقة والوحدة، يمثلون الكرة الإماراتية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تتويج «الفرسان» بدرع دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وفوز الشارقة ببطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، إلى جانب وصافته لجدول ترتيب دورينا، مع منح الوحدة، الذي أنهى مشواره في الدوري الإماراتي بالمركز الثالث، بطاقة التأهل المباشر لدوري الغرب الآسيوي.