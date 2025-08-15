بيع بوسطن سلتيكس مقابل 6.1 مليارات دولار

وافقت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «ان بي آيه» على بيع نادي بوسطن سلتيكس لمجموعة استثمارية بقيادة وليام «بيل» تشيزوم، وذلك بعد خمسة أشهر من إبرام الصفقة القياسية حينها التي بلغت قيمتها 6.1 مليارات دولار.

وأفادت الرابطة في بيان مقتضب «وافق مجلس محافظي الرابطة بالإجماع على بيع الحصص المسيطرة في بوسطن سلتيكس لمجموعة استثمارية بقيادة بيل تشيزوم».

وأضافت «من المتوقع إتمام الصفقة قريباً». ويحمل سلتيكس، أحد أشهر الأندية في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي، الرقم القياسي لعدد الألقاب برصيد 18 لقباً، آخرها في 2024.