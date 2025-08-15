الجماهير الإماراتية تترقب قرعة «أبطال آسيا» اليوم

تترقب جماهير الكرة الإماراتية، اليوم، قرعتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2025-2026، لمعرفة مسار أنديتنا: شباب الأهلي، الشارقة، الوحدة والوصل، في دوري غرب آسيا للنخبة، بمشاركة 24 فريقاً ابتداءً من 15 سبتمبر المقبل.

ودور المجموعات لأبطال آسيا الذي تقام مبارياته بنظام الدوري من مرحلتين، ذهاباً وإياباً، اعتباراً من 16 سبتمبر المقبل، حيث يشهد الموسم المرتقب، مشاركة أبرز أندية القارة الصاعدة، ممثلة لـ 22 اتحاداً وطنياً.

وسيتم تطبيق مبدأ حماية الأندية من نفس الدولة في دوري أبطال آسيا، مع استخدام برنامج قرعة مخصص، لتجنب أي حالات تعارض، ومن المقرر أن يختتم دور المجموعات بتاريخ 24 ديسمبر 2025، على أن تقام منافسات دور الـ 16 بين 10 و19 فبراير 2026،

ثم الدور ربع النهائي وقبل النهائي بين 3 و12 مارس، و7 و15 أبريل على التوالي، فيما تُقام المباراة النهائية يوم 16 مايو 2026.

ومن بين 32 فريقاً في المنافسة، يسجّل كل من أنديجون وكونغ آن هانوي، ظهورهما الأول في دور المجموعات لإحدى بطولات الاتحاد الآسيوي، في حين يُعد المحرق البحريني الفريق الوحيد من بين المشاركين، الذي سبق له التتويج باللقب.

وتضم قائمة الأندية المشاركة من منطقة غرب آسيا، إلى جانب الوصل، كل من فولاد سيباهان والاستقلال الإيرانيين، النصر السعودي، الأهلي القطري، أنديجون الأوزبكي، الزوراء العراقي، الحسين والوحدات الأردنيين، المحرق والخالدية البحرينيين، موهون باغان سوبر جاينت وغوا الهنديين، الاستقلال الطاجيكي، أركاداغ وآهال التركمانيين.