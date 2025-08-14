عمار النعيمي يشهد ختام المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية في عجمان

شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ختام منافسات النسخة الثامنة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية «خليجية كواترو»، والتي نظمها مركز كواترو الرياضي على مدار 7 أيام، بمشاركة 18 فريقاً من مختلف دول الخليج يمثلون 3 فئات مختلفة.

ونال الشيخ محمد بن عمار بن حميد النعيمي من الأكاديمية الأرجنتينية جائزة أفضل لاعب وسط في البطولة عن فئة 14 سنة.

وحضر الختام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، وأحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وسعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع «الشريك التنظيمي».

كما حضر الختام ماجد عمير، نائب مدير عام جمعية الإحسان الخيرية «الشريك التنظيمي»، وعادل الهاشمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لافيش للعطور «الراعي الذهبي»، وسعد المهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بزنس لاين «الراعي الفضي»، بالإضافة إلى محمد الكتبي، الرئيس التنفيذي لشركة الفخامة للسفريات «الراعي البرونزي».

وتُوج فريق الأكاديمية الأرجنتينية من الإمارات بطلاً لفئة 12 سنة بعد فوزه في المباراة النهائية على أكاديمية أوليه البحرينية بهدف دون مقابل، ونال فريق أكاديمية سفنتين فور الكويتية المركز الثالث بفوزه على سمارت الكروية من سلطنة عمان بنتيجة 4-1.

وفاز بلقب فئة 14 سنة فريق أكاديمية ليو العراقية بتفوقه في النهائي على الأكاديمية الأرجنتينية بنتيجة 2-1، وحل فريق أكاديمية سمارت الكروية في المركز الثالث بفوزه على أكاديمية سفنتين فور بهدفين دون مقابل.

وفي النهائي فاز فريق أكاديمية ليو العراقية على الجوهرة العمانية حامل اللقب، بهدف دون مقابل ليتوج بطلاً لفئة 16 سنة، فيما نال فريق أكاديمية بي وان السعودية المركز الثالث بانتصاره على أكاديمية ساوه العراقية بنتيجة 1-0.

وجرت مراسم التتويج وسط أجواء احتفالية، حيث كرّم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي الفرق الفائزة بالألقاب وأفضل اللاعبين في البطولة، بحضور أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان.

وفي فئة 14 سنة حصل اللاعب عبدالرحمن محمد من أكاديمية سفنتين فور على جائزة أفضل لاعب، ونال محمود هاني من ليو جائزة أفضل حارس، وزياد محمد علي من أوليه هداف البطولة، ويوسف معتزر لاعب الأكاديمية الأرجنتينية أفضل صانع ألعاب، وعمار خالد لاعب سمارت أفضل مدافع، بينما نال أحمد القدور من أكاديمية ليو جائزة أفضل مدرب، ودريا مصطفى جائزة أفضل إداري، وفازت أكاديمية أوليه بجائزة الفريق المثالي.

وفي فئة 12 سنة، حصل بنيثو ستنازيون لاعب الأكاديمية الأرجنتينية على لقب أفضل لاعب في البطولة، وجولي أوريل فون لاعب الأكاديمية الأرجنتينية أفضل حارس، وعلي سلمان عباس لاعب أوليه البحرينية هداف البطولة.

وفاز إبراهيم ملك لاعب سمارت بجائزة أفضل صانع ألعاب، وسالم بن طوق لاعب الأكاديمية الأرجنتينية أفضل مدافع، ومجيد حميد مجيد من الأرجنتينية أفضل مدرب، ويوسف خالد خلفان من سفنتين فور أفضل إداري، فيما نالت أكاديمية سفنتين فور جائزة الفريق المثالي.

وتقاسم لاعبو العراق وسلطنة عمان الجوائز الفردية في فئة 16 سنة، حيث نال معتمر شلاش لاعب أكاديمية ليو العراقية جائزة أفضل لاعب في البطولة، والفيصل وليد من الجوهرة العمانية جائزة أفضل حارس، ونادر حامد النوبي من الجوهرة العمانية هداف البطولة، ومعاذ يوسف الهنائي من الجوهرة العمانية أفضل صانع ألعاب، وخالد العمر من ليو العراقية أفضل مدافع، وحصل أحمد ربيع الرشيدي من الجوهرة العمانية على جائزة أفضل مدرب وسلام عبدالله من ساوه العراقية أفضل إداري، فيما فازت أكاديمية بي وان السعودية بجائزة الفريق المثالي.

وكرمت اللجنة المنظمة الجهات الراعية للبطولة بتسليم ممثلي اتحاد الإمارات للرياضة للجميع وجمعية الإحسان الخيرية ولافيش للعطور ومجموعة بزنس لاين وشركة الفخامة للسفريات دروعاً تذكارية.

وشمل التكريم أيضاً نجوم وأساطير الكرة الخليجية النجم الإماراتي فيصل خليل والنجم السعودي ناصر الشمراني والنجم القطري أحمد خليل بالإضافة إلى النجم العماني فوزي بشير.