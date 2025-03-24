«الآسيوي» يمنح الإمارات مقعدين ونصف في دوري الأبطال للنخبة

وزع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مقاعد الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في موسم 2025 - 2026، وحدد لأندية كل من الإمارات وقطر وكوريا الجنوبية والصين، بطاقتي تأهل مباشر، وبطاقة لخوض ملحق التصفيات، بينما حدد لكل من الأندية السعودية واليابانية 3 بطاقات تأهل مباشر، ولأندية إيران وتايلاند، بطاقة تأهل مباشر وأخرى لخوض الملحق، ولأندية أوزبكستان والعراق، بطاقة تأهل مباشر واحدة.

وكان اتحاد الكرة الإماراتي، قد أعلن في وقت سابق، عن آلية مشاركة أنديتنا في بطولتي آسيا لدوري الأبطال، إذ يحصل على بطاقتي التأهل المباشر إلى بطولة النخبة كل من بطل دوري أدنوك للمحترفين، وبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2024 - 2025، فيما يشارك عبر الملحق وصيف الدوري.

ويشارك مقعد التأهل المباشر لأندية الإمارات في دوري أبطال آسيا، ثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، وفي حال كان بطل الدوري هو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يمنح المقعد المباشر لبطولة النخبة لوصيف دوري أدنوك للمحترفين، ويمنح مقعد الملحق لثالث دوري أدنوك للمحترفين، والملحق المباشر لدوري أبطال آسيا، لصاحب المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين.

يذكر أن النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة حصل على مقعديها المباشرين العين والوصل، وودع العين من دوري الغرب الآسيوي، والوصل من الدور ثمن النهائي، فيما خاض شباب الأهلي ملحق البطولة، وخسر في الدور التمهيدي الثاني، لينتقل للمنافسة في دوري أبطال آسيا مع الشارقة، وتأهلا مباشرة لمواجهة مباشرة بينهما في ربع النهائي، وتفوق الشارقة بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة واحدة 1 - 1، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.