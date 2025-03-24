«أبيض الشاطئية» إلى ربع نهائي كأس آسيا بتايلاند

تأهل منتخبنا الوطني إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقامة حالياً في تايلاند، بعد فوزه على منتخب إندونيسيا 6 - 1، على ملعب جومتين أرينا في باتايا، أمس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل أهداف منتخبنا الوطني عبدالله البلوشي، هدفين في الدقيقتين 4 و33، ووليد محمد، راشد يعقوب، راشد علي وأحمد بشير سالم في الدقائق 3 و13 و19 و22، بينما أحرز مديمون برايدك هدف إندونيسيا في الدقيقة 14.

ورفع منتخبنا الوطني رصيده إلى 6 نقاط، في حين ما زال رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط، وتقام الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة غداً الثلاثاء، حيث يلتقي منتخبنا مع نظيره الإيراني، وتلتقي أفغانستان مع إندونيسيا، وكانت الجولة الأولى قد شهدت، فوز منتخبنا على أفغانستان 7 - 1، وإيران على إندونيسيا 12 - 2.

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، وتحصل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة تحجز بطاقات التأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في كأس العالم للكرة الشاطئية في سيشل 2025.