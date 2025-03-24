الجزيرة إلى نهائي «كأس الرابطة» بـ«ثلاثية» في مرمى الإمبراطور

نجح الجزيرة في تحقيق إنجاز بلوغ نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة» بعد فوزه على ضيفه الوصل «الإمبراطور» 3 - 1 في إياب نصف نهائي المنافسة مساء أول من أمس، وتعويضه للخسارة التي كانت قد تعرض لها في جولة الذهاب 0 - 1، لينال بطاقة العبور للنهائي بتفوقه في مجموع المباراتين 3 - 2، وسط أفراح جماهيره وأحزان محبي الوصل، الذي خسر فرصة المنافسة على لقبين في فترة وجيزة، بعد خسارته الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة، بجانب ابتعاده عن صدارة دوري المحترفين.

ويعتبر النهائي المقبل، الرابع للجزيرة في مشوار البطولة، والأول له بعد غيابه عن النهائيات منذ مايو 2016، عندما أحرز لقب كأس رئيس الدولة بعد فوزه على العين بركلات الترجيح المباراة الختامية، ليكون ذلك النهائي الأخير على مستوى البطولات الذي يصل إليه.

وجدد «فخر أبوظبي» بلوغه للنهائيات وحافظ على حظوظه في إمكانية تتويجه اللقب، على حساب الوصل، بعد 3 نهائيات سابقة في «كأس الرابطة»، حقق خلالها الفوز بلقب واحد، وكان النهائي الأول في النسخة الثانية من البطولة موسم 2009 - 2010 والذي شهد تتويجه باللقب على حساب عجمان بعد الفوز عليه 2 - 0، وتجدد النهائي الثاني أمام ذات الفريق في موسم 2012 - 2013، والذي ثأر عبره «البرتقالي» من خسارته السابقة وفاز 2 - 1 محرزاً اللقب، فيما كان آخر نهائي وصل إليه بالبطولة في موسم 2013 - 2014، وتعرض فيه للخسارة أمام شباب الأهلي 1 - 2 مهدراً فرصة التتويج الثانية، والتي يسعى لتعويضها في النهائي الرابع والمقبل.

توقعات

خلال مباراة أول من أمس، أكدت المباراة صدق توقعات الحسين عموتة مدرب الجزيرة، الذي كان قد رد على سؤال لـ«البيان»، عقب مباراة الذهاب التي خسرها الجزيرة بهدف في الزمن القاتل، عن سر هدوئه وعدم حزنه للخسارة، بقوله إنه واثق من مقدرة فريقه على التعويض ونيل بطاقة التأهل، معللاً ذلك بأن لاعبيه أهدروا العديد من الفرص، وأن فريقه كان الطرف الأفضل ولم يستحق الخسارة، وجاءت مباراة الإياب لتؤكد صدق توقعاته، والتي شهدت منافسة قوية بين الفريقين مع نجاح أبناء الحسين عموتة في ترجمة الفرص إلى أهداف.

ثنائية

ولم يُخفِ المدرب المغربي سعادته بنجاحه مع «فخر أبوظبي» بقيادته للنهائي في أول مواسمه مع الفريق، وقال إنه توقع صعوبة المواجهة، نظراً لقوة المنافس وأضاف، المهمة لم تكن سهلة علينا لأننا لعبنا ضد بطل الثنائية في الموسم الماضي، والفريق الذي يمتلك عناصراً مميزة في صفوفه، لكننا نجحنا في تعويض خسارتنا الأولى وقدمنا مباراة جيدة وترجمنا الفرص إلى أهداف، أشكر اللاعبين على الالتزام التكتيكي في الدفاع والهجوم، والجهد الذي بذلوه وعطائهم ونجاحهم في تحقيق الفوز وبلوغ نهائي المنافسة.