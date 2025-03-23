كلباء يفوز على البطائح بثلاثية في مباراة ودية

فاز فريق كلباء على جاره البطائح بنتيجة 3 - 1 ضمن مباراة ودية أقيمت على ملعب كلباء، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، أحرز ثلاثية «النمور» كل من: شهريار وحبيب الفردان وجوستافو.

وقامت الأجهزة الفنية للفريقين خلال اللقاء بإشراك عدد كبير من اللاعبين الأساسيين والبدلاء وذلك من أجل الوقوف على مستوياتهم وأدائهم قبل استئناف مواجهات دوري المحترفين في الـ27 الجاري، حيث يلتقي البطائح مع فريق النصر على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في حين يستقبل كلباء فريق الوحدة في الـ29 الجاري، يذكر أن، كلباء يحتل المركز العاشر بـ22 نقطة والبطائح الثاني عشر برصيد 16 نقطة.