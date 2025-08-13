مجلس كواترو الخليجي ينظم لقاءه السنوي في عجمان

استضافت إمارة عجمان نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الخليجية في "المجلس الخليجي"، الذي أُقيم على هامش فعاليات النسخة الثامنة من المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية، والذي يُقام سنوياً برعاية كريمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وتنظيم مركز كواترو الرياضي.

وقدم الجلسة الإعلامي أحمد سلطان من قناة الشارقة الرياضية بمشاركة عدد من أساطير الكرة الخليجية السابقين يتقدمهم نجوم الإمارات إسماعيل مطر وسالم جوهر وفيصل خليل ومحمد سرور، والنجم السعودي ناصر الشمراني، والنجم العماني فوزي بشير والحارس القطري أحمد خليل.

حضر الجلسة سعادة أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وعبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان، والخبير الرياضي سعيد علي العاجل، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والدكتور موسى عباس، والكابتن بدر حارب، والكابتن عنتر مرزوق.

كما شارك في الجلسة وكيل اللاعبين عادل العامري والإعلاميين عبدالله الكعبي، ومحمد تقي، بالإضافة إلى ممثلي الأكاديميات الخليجية المشاركة في المهرجان وعدد من الصحفيين ووسائل الإعلام.

وتناول المجلس الخليجي العديد من المحاور أبرزها محور ندرة المواهب الخليجية في السنوات الماضية، حيث استعرض المشاركون أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع عدد المواهب، مؤكدين على أهمية تكاتف الجهود بين الأندية والأكاديميات والاتحادات الرياضية المختلفة لإيجاد الحلول وتطوير منظومة اكتشاف ورعاية المواهب في المنطقة.

وأكد النجم الإماراتي السابق إسماعيل مطر على ضرورة تغيير منظور التحكم باللاعبين في الأكاديميات من خلال غرس الثقة في نفوسهم وإعطائهم الحرية الكاملة في اتخاذ القرارات التي تخدم مسيرتهم وتسمح لهم بالتعبير عن مواهبهم وقدراتهم داخل الملعب.

وتحدث الحارس القطري السابق أحمد خليل عن أهمية بناء جيل جديد من اللاعبين الموهوبين من خلال التركيز على تنمية شخصية اللاعبين منذ الصغر وجعلهم أصحاب شخصيات قيادية في الملعب مشيراً إلى أن القيادة بالأخلاق والتواضع والاجتهاد وتنفيذ كل ما يطلبه المدرب وليس بارتداء شارة القيادة.

ورحب سعادة أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة بالمشاركين في المجلس الخليجي معرباً عن سعادته باستضافة إمارة عجمان لأساطير الكرة الخليجية عبر مجلس حواري خليجي واحد.

وقال أحمد الرئيسي: "التجمع الخليجي المميز جاء بفضل دعم واهتمام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهاته بضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب نجوم الخليج السابقين في صقل وتطوير المواهب الرياضية الشابة والواعدة وإكسابها المزيد من الخبرات والقدرات الرياضية التنافسية".

من جانبه قال عبدالعزيز عبدالله المشرف العام على المهرجان أن مشاركة نجوم الكرة الخليجية في المجلس الحواري الخليجي سبب أساسي في استمرارية ونجاح المهرجان الكروي للأكاديميات الخليجية.

وأضاف عبدالعزيز: "نحيي نجوم الكرة الخليجية الذين أمتعونا بمهاراتهم الفردية العالية ونالوا احترام الجميع بأخلاقهم الرفيعة، وكلنا أمل في أن يقتفي اللاعبين الصغار المتواجدين في خليجية كواترو أثرهم وأن يجمعوا بين التميز الكروي والسلوك الحميد داخل وخارج الملعب".