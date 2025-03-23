محمد الطربان: دبا الحصن استفاد من فترة التوقف وسيعود أقوى

أكد محمد عبدالله الطربان رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن أن فريقه استفاد من فترة التوقف الحالية، وأنه سيعود أقوى لمباريات الدوري، ذاكراً أن التوقف جاء من مصلحة ناديه، لأنه ضم عدداً من الوجوه الجديدة في فترة التعاقدات الشتوية الحالية، التي كانت في حاجة إلى التأهيل البدني والانسجام.

وقال الطربان في تصريحات لـ«البيان»: صفقاتنا الأخيرة شهدت ضم عناصر من خارج الدولة، والمعروف أن الوافد الجديد يحتاج إلى فترة حتى ينسجم مع زملائه ويدخل أيضاً في أجواء الدوري الجديد الذي انضم إليه، مع التعرف على زملائه وفلسفة المدرب، وبالتأكيد الجهاز الفني بقيادة المدرب حسن العبدولي بذل جهداً مقدراً في هذا الجانب، مع معالجة السلبيات ودعم الإيجابيات، لذلك نرى إمكانية العودة بمستوى أفضل من السابق وتحقيق نتائج مرضية ترضي التطلعات.

وأكد رئيس شركة كرة القدم بدبا الحصن أن فريقه الذي يمتلك 10 نقاط في جدول ترتيب الدوري بالمركز الثالث عشر، قادر على البقاء في دوري الشهرة والأضواء. وأضاف: المدرب واللاعبون يعملون بشكل جيد ولديهم رغبة في تقديم أفضل ما يمتلكون، المهم دائماً بالنسبة لنا القتال واللعب بحماس، وبذل أقصى جهد، وبعدها التوفيق بيدالله. وأثنى الطربان على مستوى الفريق في الفترة السابقة، ذاكراً أن اللاعبين قدموا وبشهادة المتابعين وخبراء اللعبة أداء جيداً في العديد من المباريات دون أن تتحقق الانتصارات، لأن التوفيق لم يحالفهم. وقال: فريقنا جيد ويقدم كرة قدم جميلة، ولكن نعلم أنه بدون نتيجة لا قيمة للأداء، وكأنك لم تقدم شيئاً، من الأفضل أن تقدم مستوى متواضعاً وتفوز، لأن البقاء في المنافسة لا يتحقق إلا بحصد النقاط.

مباراة العين

وشدد الطربان على ضرورة الانتصارات في بقية مشوار الدوري، مشيراً إلى أهمية مباراة العين في الجولة المقبلة من المنافسة، وقال: سنواجه العين، زعيم آسيا والفريق الكبير صاحب البطولات وهي مباراة صعبة دون شك، لكننا نأمل نيل النقاط الثلاث حتى يكون العيد «عيدين» وسط أنصار ومحبي دبا الحصن، خاصة أن الفوز على منافس بحجم العين يحقق مكاسب عدة بخلاف النقاط الثلاث مثل رفع الروح المعنوية، ومنح الثقة للاعبين والتأكيد على أنهم قادرون على جمع أكبر عدد من النقاط.