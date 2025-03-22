بدون ميسي الأرجنتين تفوز على أوروجواي وتقترب من التأهل لمونديال 2026

لم يتأثر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بغياب نجمه ليونيل ميسي وعدد آخر من اللاعبين الأساسيين، وتمكن من التغلب على منتخب أوروجواي 1 / صفر في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسجل تياجو ألمادا هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68، ليصبح المنتخب الأرجنتيني، الفائز بلقب مونديال 2022، على بعد نقطة واحدة من حجز أحد المقاعد المؤهلة مباشرة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني قمة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بعد مرور 13 جولة، ويمكنه أن يحجز مقعده في المونديال يوم الثلاثاء المقبل في حال تعادله مع المنتخب البرازيلي.

ويتفوق المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب ليونيل سكالوني بفارق 15 نقطة على منتخب بوليفيا، صاحب المركز السابع، مع تبقي خمس جولات فقط على نهاية التصفيات.

وفي وقت سابق كان منتخب الإكوادور تغلب على منتخب فنزويلا 2 / 1 ليصعد للمركز الثاني، واقترب هو الآخر من التأهل للمونديال.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة أمام أوروجواي، وباراجواي. ويتواجد المنتخب الكولومبي في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وتتأهل أول ست فرق مباشرة للمونديال وتظل فرصة التأهل للمونديال قائمة للفريق الذي سيحتل المركز السابع حيث سيخوض ملحق الفيفا.