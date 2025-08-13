العراقي أيمن حسين يشكر شباب الأهلي



وجه العراقي أيمن حسين، الشكر لنادي شباب الأهلي على تعاونه معه من أجل تأهيل اللاعب للعودة إلى الملاعب، ونشر أيمن عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي: «شكراً لنادي شباب الأهلي الإماراتي على تعاونه الكبير معي بالتأهيل والتدريب على ملاعبهم الخاصة طوال الفترة الماضية، وأتمنى له التوفيق والنجاح».



ومن ناحية أخرى، اقترب نادي شباب الأهلي، من التعاقد مع الصربي نيمانيا ماكسيموفيتش (30 عاماً)، قادماً من نادي باناثينايكوس اليوناني، ليكمل «الفرسان» الخماسي الأجنبي في صفوف الفريق، والذي يضم حالياً الرباعي بوغدان، مؤنس دبور، سعيد عزت الله، وسردار أزمون، مع اقتراب شباب الأهلي من قص شريط رحلة الدفاع عن درع دوري أدنوك للمحترفين الذي توج به الموسم الماضي، عندما يستقبل الظفرة السبت المقبل، ضمن الجولة الأولى للمسابقة.