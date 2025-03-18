اتحاد الكرة يحدد ملعبي نصف نهائي كأس رئيس الدولة



اعتمد اتحاد الكرة ملعبي مباراتي الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، مساء 2 أبريل المقبل، حيث تحدد إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لاستضافة مباراة الشارقة والجزيرة في الساعة الخامسة و45 دقيقة، وإستاد آل مكتوم بنادي النصر، لاستضافة مباراة الوصل وشباب الأهلي في الساعة الثامنة والنصف.

وكانت الفرق الأربعة قد تأهلت إلى المربع الذهبي بعد اجتيازها بنجاح للدور ربع النهائي، إذ فاز شباب الأهلي على عجمان 2-1، والجزيرة على العين، والشارقة على بني ياس بنتيجة واحدة 1-0، والوصل حامل اللقب على كلباء 2-0.