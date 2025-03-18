الوصل يخطف هدف الفوز أمام الجزيرة في الزمن القاتل

حقق الوصل فوزاً مهماً على ضيفه الجزيرة بهدف نيكولاس خيمينيز في الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للقاء الذي جمع الفريقين مساء الاثنين لحساب ذهاب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد مواجهة متوسطة الأداء لم يقدم خلالها الفريقان المستوى الذي يلبي الطموحات، ونجح عبرها "الإمبراطور" في تحقيق فوز ثمين قبل جولة الإياب الحاسمة يوم 22 مارس الجاري.

بدأت المباراة بأفضلية نسبية للجزيرة الذي أجاد في الانتشار وتفوق في السيطرة على الكرة، ومع تقدم دقائق اللعب ارتفع أداء الوصل ونجح في تنظيم صفوفه، وعلى الرغم من الطابع الهجومي الذي سيطر على أداء الفريقين لكن الشوط الأول لم يشهد سوى 3 هجمات خطرة، كانت الأولى من نصيب الجزيرة بتسديدة من مهاجمه ميلو ابعدها حارس المرمى محمد علي ورد عليها الوصل بتسديدة من عبد الرحمن صالح تألق ليكوفيتش حارس الجزيرة في ابعادها لركنية، فيما أضاع محمد النني فرصة وضع فريقه الجزيرة في المقدمة من حالة انفراد بالمرمى تأخر في تحويلها إلى داخل الشباك.

وعاد الفريقان إلى الشوط الثاني بأداء متكافئ وسيطرة متبادلة للكرة مع التركيز على وسط الملعب في ظل تماسك دفاع الفريقين، ما جعل كل فريق يعتمد بشكل أكبر على التسديدات والتي هددت مرمى الفريقين عن طريق تاكاشي "الوصل"، وميلو "الوصل"، ومع تأخر الهدف أجرى الوصل من التبديلات بحثاً عن هدف التقدم، وسط محاولات من جانب الجزيرة لهز الشباك، حتى نجح الوصل في إحراز الهدف بواسطة نيكولاس خمينيز، مستفيدا من الكرة المرتدة من حارس المرمى ليكوفيتش في الدقيقة 90 والذي انتهت عليه مجريات اللقاء.