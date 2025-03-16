منتخبنا الوطني يرفع درجات الاستعداد للقاء إيران في تصفيات المونديال

رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لخوض مباراته أمام منتخب إيران يوم الخميس المقبل في طهران ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى، حيث عكف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تكثيف الحصص التدريبية بعد اكتمال صفوف المنتخب، وذلك من خلال إجراء تدريبات في صالة الجيمنازيوم قبل موعد الإفطار ومن ثم التدريبات في الملعب والتركيز على طريقة وأسلوب اللعب الذي سيتبعه في المباراة بعد الافطار.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة إلى العاصمة طهران، فجر يوم الأربعاء، على أن يؤدي منتخبنا تدريبه الرئيسي في ملعب آزادي مساء نفس اليوم ،علماً أن المباراة ستقام يوم الخميس في تمام الساعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي ( الثامنة مساء بتوقيت الإمارات ).

وعين الاتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم تحكيم من كوريا الجنوبية لإدارة المباراة بقيادة كو هيونجلينغ ( للساحة )، ويون جييول ( مساعد أول )، وبارك سانجون ( مساعد ثان )، وكيم دييونغ ( حكماً رابعاً )، وكيم ووسونغ ( حكم فيديو )، وتشو هيون ( حكم فيديو مساعد ).