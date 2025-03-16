الاتحاد الآسيوي يشيد بعادل الحوسني و«شباب الأهلي»

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدور عادل الحوسني، حارس الشارقة، في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأثنى على المستوى الذي قدمه شباب الأهلي في إياب ربع نهائي البطولة، التي حسمها الشارقة لمصلحته 5 - 4 بركلات الترجيح بعد نهاية مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1 - 1.

وقال الاتحاد الآسيوي: «إن الشارقة يدين بتأهله إلى قبل النهائي لحارسه عادل الحوسني، الذي تألق في مباراة الإياب أمام شباب الأهلي، بتصديه لسبع كرات، بما في ذلك ركلة ترجيح حاسمة نفذها كاوان سانتوس، ليقود فريقه إلى الفوز والتأهل».

وعن شباب الأهلي، قال: «رغم وداع الفريق للبطولة، إلا أنه قدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل في معظم فتراتها، وسدد لاعبوه 22 كرة، ومنها 8 على المرمى، مقابل 14 تسديدة فقط للشارقة، وبينها 3 بين الخشبات الثلاث، ولكن ذلك لم يكن كافياً لقلب المعطيات».