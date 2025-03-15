مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون ومرموش يتألق

واصل مانشستر سيتي عروضه المتواضعة في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتعادل مع برايتون 2 /2 ، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

تألق مرموش

ونجح مرموش في الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة من آدم ويبستر، ونفذها هالاند بنجاح، مفتتحا التسجيل في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 39، حصل مرموش على تمريرة من غوندوغان، ليسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، على يمين الحارس مسجلا الهدف الثاني.

ورفع مانشستر سيتي، الذي حقق فوزين فقط في آخر خمس مباريات له بالبطولة، رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن نيوكاسل وبرايتون في المركزين السادس والسابع.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 11 عن طريق إيرلنج هالاند، قبل أن يدرك برايتون التعادل عبر إستبوينيان في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 39 سجل عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي، فيما سجل زميله عبد القادر خوسانوف هدف التعادل لبرايتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، واصل نوتنجهام فورست أداءه المميز ونجح في تحقيق فوز كبير على مضيفه إبسويتش تاون 4/2.

ورفع نوتنجهام فورست رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الثاني الذي يلعب غدا الأحد مع تشيلسي.

على الجانب الآخر تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتقدم نوتنجهام عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميله أنتوني إيلانجا الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 41 عاد إيلانجا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لنوتنجهام، قبل أن يسجل إبسويتش هدف تقليص الفارق عبر ميشال كوياستي في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 87 سجل جوتا سيلفا الهدف الرابع لنوتنجهام، قبل أن يسجل إبسويتش هدفه الثاني عن طريق جورج هيرست في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى، اقتنص إيفرتون تعادلا في اللحظات الأخيرة مع ضيفه ويستهام بنتيجة 1/1.

وتقدم ويستهام عن طريق توماس سويتشك في الدقيقة 67، قبل أن يدرك إيفرتون التعادل عن طريق جيك أوبراين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد وويستهام في المركزين الخامس عشر والسادس عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز وولفرهامبتون على مضيفه ساوثهامبتون 2/1.

وسجل وولفرهامبتون هدفيه عن طريق يورجن ستراند لارسن في الدقيقتين 19 و47، فيما سجل ساوثهامبتون هدفه الوحيد عبر بول أونواتشو في الدقيقة 75.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع عشر، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند تسع نقاط في المركز العشرين والأخير.