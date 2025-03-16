حمدان بن مبارك: الجمهور ينتظر من «الأبيض» تحقيق الطموحات

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال لقاء معاليه بأعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني مساء أول من أمس، على ضرورة التركيز خلال مباراتي «الأبيض» أمام منتخبي إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 مارس الجاري، بالترتيب في استاد آزادي بالعاصمة طهران، وفي استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن الجولتين السابعة والثامنة، وتقديم الأداء المناسب الذي يضمن تحقيق منتخبنا لأهدافه في هذه المرحلة من تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجرى اللقاء في مقر إقامة معسكر منتخبنا الوطني الأول في منطقة جبل علي استعداداً لمباراتي التصفيات، وبحضور نائبي رئيس اتحاد كرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأشاد معاليه خلال اللقاء بجهود جميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالمنتخب، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع، وخاطب معالي رئيس الاتحاد اللاعبين قائلاً: «جمهور الكرة الإماراتية يأمل منكم أن تقدموا أفضل ما لديكم لتحقيق طموحاته، فهو يتطلع لرؤيتكم تلعبون في البطولات الدولية الكبرى، وأهمها نهائيات كأس العالم».

وكان «الأبيض»، قد عاد لأداء تدريباته مساء أول من أمس، بعد الحصول على راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين، وشهد المران انضمام لاعبي الوصل والشارقة وشباب الأهلي والنصر، بعد مشاركتهم مع أنديتهم في البطولات الخارجية سواء الآسيوية أم الخليجية، فيما سيلتحق اللاعب ماكنزي هانت اليوم الأحد، بالمعسكر لتكتمل قائمة منتخبنا المختارة لخوض الجولتين المقبلتين من التصفيات، وتضم 27 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف وحمد المقبالي، في حراسة المرمى، وأمامهم في الدفاع محمد العطاس، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، زايد سلطان، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني وعبدالله إدريس، وفي الوسط يحيى نادر، ماكينزي هانت، عبدالله رمضان، طحنون الزعابي، عصام فايز وجوناتاس سانتوس، وفي الهجوم، يحيى الغساني، حارب عبدالله، فابيو دي ليما، لوان بيرارا، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، سلطان عادل وكايو كانيدو.

فرص

تجدر الإشارة إلى أن فرص الجميع في الحصول على بطاقات الوصول لمونديال 2026، لا تزال قائمة مع نظام تأهل يضمن لصاحبي المركزين الأول والثاني من المجموعات الثلاث الوصول مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، ولصاحبي المركزين الثالث والرابع من المجموعات الثلاث، لعب تصفيات المرحلة الرابعة بعد تقسيم منتخباتها على مجموعتين، ليحجز أصحاب المركز الأول بطاقتين أخيرتين للتأهل المباشر، على أن يمنح صاحبي المركز الثاني فرصة لمواجهة مباشرة بينهما لتحديد من يتأهل منهما للعب على نصف بطاقة للتأهل عبر الملحق العالمي.

وتبدو حظوظ منتخبنا قوية في التأهل المباشر، بعد نجاحه في تقليص الفارق إلى 3 نقاط بينه وبين أوزبكستان صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى، و6 نقاط بينه وبين إيران متصدرة المجموعة، والتي تسعى بدورها إلى الظهور الرابع على التوالي والسابع بشكل عام في المونديال، بينما تبحث أوزبكستان عن الظهور الأول في نهائيات كأس العالم، وسيكون عليها تعزيز موقعها في المجموعة عندما تستضيف قرغيزستان الخميس المقبل، قبل أن تلعب ضد مضيفتها إيران في مباراة ستكون بالتأكيد حاسمة يوم 25 مارس الجاري، أما قطر فتتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ما يعني أنه ليس لديها مجال للخطأ في مبارياتها الأربع المتبقية، ويجب على بطل كأس آسيا مرتين أن يهزم كوريا الشمالية وقرغيزستان في الجولتين السابعة والثامنة، فيما تملك قرغيزستان 3 نقاط فقط، لكن الفريق القادم من آسيا الوسطى، والذي يشارك لأول مرة في هذه المرحلة من التصفيات الآسيوية، صمد في المباريات السابقة وسيكون من الصعب التغلب عليه، وفي الوقت نفسه، تلاشت تقريباً آمال كوريا الشمالية في ضمان التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم عبر المجموعة الأولى بعد حصولها على نقطتين من 6 مباريات، ولكن لا يزال لديها فرصة للتأهل في متناول اليد إذا نجحت في الوصول إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية.