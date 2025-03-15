منتخب مصر يعلن تشكيلته لمباراتي إثيوبيا وسيراليون بتصفيات كأس العالم

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن اليوم السبت عن تشكيلة تضم 24 لاعبا استعدادا لمعسكر مارس آذار المقرر انطلاقه غدا الأحد.

ويأتي المعسكر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 مارس في الجولتين الخامسة والسادسة من مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتتصدر مصر المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد عشر نقاط حصدتها من أربع مباريات في المجموعة التي تضم أيضا غينيا بيساو وبوركينا فاسو وجيبوتي.

وضمت التشكيلة التي أعلنها الاتحاد المصري اليوم عبر صفحته على فيسبوك، محمد الشناوي ومحمد عواد ومصطفى شوبير وعبد العزيز البلعوطي ومحمد هاني وأحمد عيد ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد شحاتة وحمدي فتحي ونبيل عماد (دونجا) ومحمود صابر وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حسن (تريزيجيه) وعمر مرموش وإبراهيم عادل ومحمد صلاح ومصطفى فتحي ومصطفى محمد وأسامة فيصل.