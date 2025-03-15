سالم بن عبدالرحمن القاسمي يتوج فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني بطلاً لكأس موظفي حكومة الشارقة



توّج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الخميس، فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني بكأس بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية لكرة القدم التي أقيمت منافساتها على ملاعب الجامعة الأمريكية في الشارقة في الفترة من 2 إلى 13 مارس الجاري.

كما كرّم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة الحائز على المركز الثاني وفريق أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية الحاصل على المركز الثالث، ولجنة الحكام، ورعاة البطولة، والتقط الصور التذكارية مع الفرق الفائزة واللجنة المنظمة.

وكان رئيس مكتب سمو الحاكم قد تابع مجريات المباراة النهائية التي جمعت فريقي القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والتي جاءت قوية ومثيرة بين الفريقين مع التشجيع الكبير من الجمهور الذي شهد المباراة، حيث انتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لمثله لتحسم بالركلات الترجيحية بنتيجة 9 /8 لمصلحة فريق هيئة الشارقة للدفاع المدني ليتوج بكأس البطولة.

وكانت منافسات بطولة كرة القدم قد أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة الـ 32 إلى مجموعتين، وتأهل فريقان من كل مجموعة إلى دور الأربعة ومنها إلى الدور نصف النهائي وبعده المباراة النهائية. وتأتي منافسات كرة القدم ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية، وتتضمن البطولة، التي تشهد مشاركة موظفي 32 جهة حكومية، إلى جانب كرة القدم، منافسات رياضة البادل تنس وتقام فيها بطولتان الأولى للرجال والثانية للسيدات على ملاعب مركز البادل أرينا، حيث تنطلق منافسات البادل تنس للرجال 16 مارس الجاري وتختتم في 21 منه بينما تختتم منافسات السيدات مساء 15 مارس الجاري، وذلك وسط أجواء تفاعلية تسلّط الضوء على أهمية الرياضة في تعزيز الصحة العامة.

ومن المتوقع أن تحظى البطولة بإقبال واسع، خاصة أن رياضة تنس البادل تزداد شعبيتها بين الموظفين، نظراً لما توفره من تجربة ممتعة تجمع بين المهارة العالية واللياقة البدنية.

وتهدف البطولة التي تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية والوعي الصحي بين الموظفين، مع التركيز على أهمية الرياضة في حياة الأفراد لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وتعزيز النشاط البدني بين الموظفين وتحفيزهم على تبني نمط حياة صحي، من خلال تنظيم منافسات رياضية متنوعة، ما يسهم في رفع الروح المعنوية وتحسين الأداء الوظيفي، إلى جانب أن البطولة منصة مثالية للتفاعل الاجتماعي بين الموظفين وتحفيز الروح الجماعية في بيئة العمل.

حضر المباراة النهائية والتتويج إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم كل من: عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد حمد السويدي رئيس مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة، والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومسؤولي وممثلي الجهات المشاركة.