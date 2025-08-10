البطائح يستعير كيتا من «الفرسان»

تعاقد نادي البطائح مع لاعب الوسط الغيني المقيم عمر كيتا لاعب خط الوسط (22 عاماً)، للموسم المقبل 2025 - 2026، على سبيل الإعارة قادماً من نادي شباب الأهلي، وكشف البطائح أن اللاعب سيرتدي القميص رقم 30 في قائمة الفريق الأول للكرة.

وكان شباب الأهلي قد تعاقد مع كيتا في يوليو 2024، قادماً من نادي الإمارات وتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم، وأعاره النادي إلى خورفكان في الموسم الماضي، وشارك لمدة 911 دقيقة موزعة على 15 مباراة، وسجل 3 أهداف.

وتعد صفقة كيتا، الرابعة للبطائح خلال «الميركاتو الصيفي» الحالي بعدما سبق وتعاقد مع البرازيلي جيانلوكا مونيز، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الوحدة، ومع حارسي المرمى حمود حويج وعبدالرحمن العامري.