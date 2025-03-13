قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة 17 مارس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجري قرعة دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين المقبل الموافق 17 مارس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور.

واختتمت مباريات دور ال 16 من البطولة أمس وشهدت تأهل الهلال، والأهلي ، والنصر من المملكة العربية السعودية، والسد من قطر، بالإضافة إلى يوكوهاما مارينوس وكاواساكي فرونتال من اليابان، وجوانجو الكوري، وبوريرام يونايتد التايلاندي.

وقال الاتحاد في بيان اليوم إن القرعة سترسم مسار نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة جدة 2025 من ربع النهائي إلى النهائي، وأن جميع المباريات ستُقام بنظام التجمع خلال الفترة بين 25 أبريل و3 مايو في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الاتحاد الآسيوي أن اللاعب السعودي السابق حمد المنتشري الفائز بدوري أبطال آسيا مرتين، مع اتحاد جدة عامي 2004 و2005، سيشارك في الحفل من خلال دوره كمساعدٍ في سحب القرعة.