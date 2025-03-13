سيميوني يشكك بقرار إلغاء ركلة ألفاريس الترجيحية

شكك الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في قرار إلغاء الركلة الترجيحية التي سجلها مواطنه خوليان ألفاريس في الخسارة أمام الغريم ريال مدريد 2-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 0-1)، الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وانتهى الوقت الأصلي على ملعب ميتروبوليتانو بفوز أتلتيكو 1-0 سجله الانجليزي كونور غالاغر بعد 28 ثانية من صافرة البداية، فعوض خسارته 1-2 ذهابا، ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لم تتغير النتيجة خلالهما فاحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لريال مدريد فضرب موعدا مع أرسنال الانجليزي في ربع النهائي.

لكن تأهل ريال رافقه الكثير من الجدل حول ركلة الترجيح التي سجلها ألفاريس لكنه انزلق أثناء تنفيذها، حيث ألغى الحكم الهدف بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي وجود لمسة مزدوجة على الكرة.

صرح سيميوني للصحافيين "قال الحكم إن خوليان لمس الكرة بقدمه الثابتة عندما نفذ الركلة، لكن الكرة لم تتحرك".

وأضاف "لكن بعيدا عن ذلك الذي لا يخدم الآن سوى الجدل حول ما إذا كان يجب احتسابها أم لا، أنا فخور بلاعبي فريقي، أنا سعيد حقا".

واستطرد "لماذا؟ لأننا تنافسنا بطريقة مثالية. نعم، لم نتمكن من الفوز على ريال مدريد في دوري الأبطال، هذا صحيح، لم نستطع، لكنهم عانوا كثيرا ضدنا مرة أخرى".

وأكد سيميوني أنه يريد تصديق أن الحكام اتخذوا القرار الصحيح بشأن ركلة الجزاء قائلا "لم يسبق لي أن رأيت ركلة ترجيح يُستدعى الـ+في ايه آر+ لمراجعتها، ولكن حسنا، ربما رأوا أنه لمسها، أريد أن أصدق ذلك، أريد أن أصدق أنهم رأوا أنه لمسها".

وتوجّه المدرب الذي يقود أتلتيكو منذ 2011 للصحافيين قائلا "فليرفع أي شخص يده إذا رأى خوليان يلمس الكرة مرتين. من سيرفع يده؟ لا أحد رفع يده".

"شعرت أنه لمسها مرتين"

بدوره، قال الحارس البلجيكي لريال تيبو كورتوا الذي تصدى خلال المباراة لمحاولات خطيرة عدة، إنه شعر بأن ألفاريس لمس الكرة مرتين أثناء انزلاقه.

وأوضح لقناة "موفيستار": "في النهاية، هي مجرد مسألة حظ. شعرت قليلا أنه لمسها مرتين، هذا ما قلته للحكم، من الواضح أنه من الصعب رؤية ذلك، لكنه كان سوء حظ بالنسبة لهم".

وانتقد كورتوا احتجاجات أتلتيكو، لكن في الوقت عينه وجّه انتقادا غير مباشر لناديه الذي هاجم التحكيم الإسباني في الأسابيع الأخيرة متهما إياه بـ"التحيّز".

قال "أعتقد أن ويفا (الاتحاد الأوروبي للعبة) رأى (ركلة الترجيح) بوضوح. سئمت من دور الضحية والبكاء دائما على مثل هذه الأمور. الحكام لا يريدون مساعدة فرق معيّنة، لا إسبانيا ولا في أوروبا".

وتابع "لقد رأوا (ركلة الترجيح) بوضوح ولهذا السبب اتخذوا قرارهم... لقد رأوها عبر +في ايه آر+، لديهم الكثير من الزوايا والكاميرات".

أما مدرب ريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قال أيضا أنه يعتقد بأن القرار كان صحيحا.

وأضاف "لقد اكتشفوا الأمر، عندما أدركنا أن هناك شكوكا، كانوا قد حسموا الأمر عبر +في ايه آر+".

وأكمل "لقد رأيتها، أعتقد أنه لمسها بقدمه اليسرى، لمسة ثانية".