إلغاء مباراة القمة في مصر بعد عدم حضور الأهلي للملعب

أنهى الحكم محمود بسيوني مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء بعد مرور 20 دقيقة بعد عدم حضور الاهلي لأرض الملعب وحضور الزمالك فقط.

وعاد ملف المباراة إلى اتحاد الكرة لاتخاذ القرارات الملائمة.

وشهدت الساعات الأخيرة تطورات سريعة بتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في اللحظات الأخيرة لمحاولة حل الأزمة.

ورفض الأهلي التوجه إلى استاد القاهرة قبل موعد المباراة بساعتين، وتوجهت حافلة الفريق إلى مقر النادي مع تعليمات للجهاز الفني واللاعبين بخوض تدريب عادي في نفس موعد المباراة.

وطلب الأهلي حامل اللقب اليوم تأجيل المباراة، وهدد بعدم استكمال البطولة.

واندلع خلاف بين الأهلي والاتحاد المحلي للعبة ورابطة الأندية المحترفة إثر طلب حامل اللقب تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة بين قطبي الكرة المصرية في الجولة الأولى لمجموعة التتويج بالبطولة وانتقاده للتحكيم المحلي.

وفي المقابل برر الاتحاد المصري تعيين طاقم حكام محلي للمباراة رغم طلب الأهلي تعيين حكام أجانب، بضيق الوقت بين إعلان موعد الجولة الأولى من مرحلة البطولة في الدوري الممتاز وتقدُم الأهلي بطلبه.