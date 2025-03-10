لويس إنريكي: سنقاتل للاحتفاظ بالكرة أمام ليفربول

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان اليوم الاثنين إن قدرة فريقه على التحكم في الاستحواذ خلال مباراته أمام ليفربول في إياب دور 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء ستكون محورية في سعي سان جيرمان لتعويض تأخره 1-صفر وحجز مقعده في دور الثمانية.

وتفوق سان جيرمان على ليفربول رغم خسارته على ملعبه 1-صفر الأسبوع الماضي، لكن حارس المرمى البرازيلي أليسون أبقى الفريق الإنجليزي في المباراة بمجموعة من التصديات الرائعة قبل أن يسجل البديل هارفي إليوت في الدقيقة 87 ليمنح فريقه الفوز.

وقال لويس إنريكي للصحفيين "مباراة الثلاثاء ستكون أكثر توازنا. أنا متفائل بشأن ما يمكن لفريقي فعله. بالطبع يجب علينا الدفاع معا والهجوم معا والاستحواذ على الكرة قدر الإمكان ومن ثم سنكون قادرين على صناعة الفرص.

"هدفنا واضح، وهو محاولة التفوق على منافسينا، خاصة خارج ملعبنا. من الصعب اللعب خارج أرضنا، لكنك تحاول السيطرة على الأمور.

"نحن نعلم ما نقوم به جيدا وما نحتاج إلى تحسينه. هدفنا هو الاحتفاظ بالكرة، هذه هي قاعدتنا، ومن هناك سنرى كيف تتطور المباراة".

وليس من الغريب على المدرب الإسباني أن يتحدى كل التوقعات في دوري أبطال أوروبا.

كان مدربا لبرشلونة عندما أصبح أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يقلب تأخره بأربعة أهداف إلى فوز في مرحلة خروج المغلوب في عام 2017 عندما تغلب على باريس سان جيرمان، وأشيد بهذا الإنجاز باعتباره أعظم عودة على الإطلاق في البطولة.

وقال عند سؤاله عن إمكانية تكرار ذلك "كنت أفضل ألا أضطر إلى العودة من التأخر بأربعة أهداف أمام باريس سان جيرمان مع برشلونة.

"لكن في مسيرتي المهنية، حتى عندما تسوء الأمور، لا تزال هناك عناصر يمكنك إدارتها. أجد ذلك مثيرا للاهتمام ولدي القدرة على القيام بذلك".

كما نفى أي فكرة عن إمكانية شعور سان جيرمان بالخوف من الأجواء في ملعب أنفيلد، وأضاف "لا يوجد لاعب في الفريق لا يريد اللعب هنا. إنه ملعب أسطوري في تاريخ كرة القدم في أوروبا.

"إنه حافز كبير للاعبين وللفريق. نريد أن نظهر قدرتنا على تقديم مباراة جيدة في ملعب ليفربول".

وأيد خفيتشا كفاراتسخيليا جناح باريس سان جيرمان وجهة نظر مدربه وقال إن الفريق الفرنسي بحاجة لأن يكون أكثر فعالية.

وأضاف لاعب منتخب جورجيا "الأمر الأهم في الملعب هو التركيز على عملنا وبذل قصارى جهدنا. لا يهم إن كان الأمر يتعلق بباريس أو أنفيلد، يتعين علينا بذل قصارى جهدنا. "في المباراة الأخيرة سنحت لنا العديد من الفرص لكننا لم نسجل. علينا غدا أن نكون مستعدين لأي شيء. بمجرد حصولنا على فرصة التسجيل علينا استغلالها".