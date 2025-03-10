منتخبنا الوطني يؤدي تدريبه الأول استعداداً لتصفيات كأس العالم

أدى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس، أولى حصصه التدريبية في معسكره الحالي المقام في منطقة جبل علي استعداداً لمباراتي إيران وكوريا الشمالية ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الأولى.

وشهد المران الأول مشاركة 13 لاعباً هم: خالد عيسى، وعلي خصيف، ومحمد العطاس، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وزايد سلطان، ويحيى نادر، وعبدالله رمضان، وعصام فايز، وسلطان عادل، وبرونو أوليفيرا.

ومن المنتظر أن تكتمل صفوف المنتخب يوم 14 مارس الجاري، بانضمام لاعبي أندية شباب الأهلي والشارقة والوصل والنصر إلى المعسكر بعد ختام مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات الآسيوية والخليجية.