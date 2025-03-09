غيابات بارزة عن قائمة النصر لمواجهة القادسية الكويتي

أعلن النصر عن قائمة الفريق الرسمية التي ستواجه القادسية الكويتي في مباراة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال الخليج بعد غدٍ الثلاثاء.

وشهدت القائمة غياب جميع مهاجمي الفريق الأول لأسباب مختلفة، حيث يغيب علي مبخوت للإيقاف، والمهاجم السويسري هاريس سيفيروفيتش بداعي الإصابة، التي تعرض لها في مباراة الديربي أمام الوصل في مسابقة الدوري، وعبد الله توري المصاب بتمزق في العضلة الخلفية. كما يفتقد النصر مهاجمه الإيطالي مانولو غابياديني، الذي ودّع موسمه مبكرًا بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وخسر النصر بهدف دون رد في لقاء الذهاب على ملعبه، الثلاثاء الماضي، وهو مطالب بالفوز في المباراة المقبلة من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال الخليج. وستكون مهمة العميد صعبة في ظل هذه الغيابات الهجومية البارزة.