«الأبيض» يبحث عن ودية ثانية استعداداً لملحق المونديال

عُمان تواجه أوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان

استعداداً لملحق مونديال 2026، يبذل اتحاد الكرة الإماراتي جهوداً مكثفة لإكمال ترتيبات المعسكر الإعدادي الثاني لمنتخبنا المقرر مطلع سبتمبر المقبل، المقرر أن يخوض خلاله «الأبيض» مواجهتين وديتين في الإمارات.

وستكون المواجهة الأولى أمام المنتخب السوري، حسب ما أعلن الاتحاد السوري للكرة، بينما لم يتم حتى الآن الكشف عن هوية المنتخب الثاني الذي سيلاقيه منتخبنا في أهم مرحلة من التحضيرات قبل خوض تصفيات الملحق الآسيوي، الذي يتأهل منه مباشرة صاحبا المركز الأول في المجموعتين الأولى والثانية إلى المونديال.

بينما يخوض صاحبا المركز الثاني مباراتي ذهاب وإياب للحصول على بطاقة التأهل للملحق العالمي، والتنافس على آخر بطاقات الوصول لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويستعد اللاعبون الدوليون للانضمام إلى تدريبات أنديتهم استعداداً للموسم الجديد 2025 - 2026، بعد انتهاء معسكر منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، والذي أقيم في النمسا تحت قيادة المدرب الروماني اولاريو كوزمين خلال الفترة من 25 يوليو الماضي إلى 6 أغسطس الجاري.

وشهد فوز «الأبيض» في مواجهتين وديتين على فريقي إن كيه برافو السلوفيني 2 - 1، وعلى ليتشي الإيطالي 3 - 1، ضمن برنامج تحضيراته لمواجهتي منتخبَي عُمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات المجموعة الأولى للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وشارك في معسكر منتخبنا، 27 لاعباً بعدما تسببت الإصابة في استبعاد ماجد حسن لاعب الشارقة، وفابيو دي ليما لاعب الوصل، واللذين عادا إلى الدولة للخضوع لبرنامج علاج مكثف استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد يومي 16 و17 أغسطس الجاري، بمباريات الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، بينما أكمل المعسكر اللاعبين خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، عدلي محمد، إيريك دي مينيريس، ريتشارد أوكونور.

ساشا إيوكوفيتش، كوامي كوايدو، لوكاس بيمنتا، وعلاء الدين زهير، ماركوس مليوني، خليفة الحمادي، روبن فيليب، علي صالح، لوان بيريرا، حارب عبد الله، ماكنزي هانت، نيكولاس خيمينيز، جاستون سواريز، يحيى نادر، يحيى الغساني، ليثيري سيلفا، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، ألفارو أولفيرا، وكايو كانيدو.

وفي المقابل، يغادر منتخب عمان إلى معسكره الخارجي في تركيا اليوم الجمعة، تحضيراً للمشاركة في بطولة وسط آسيا في أوزبكستان المقررة أواخر أغسطس الجاري، وتأتي المشاركة فيها ضمن التحضيرات للملحق الآسيوي للمونديال.

ويخوض فيها المنتخب العماني الذي انتظم لمدة يومين في تدريبات داخلية بمشاركة 26 لاعباً تحت قيادة مدربه البرتغالي الجديد كارلوس كيروش، 3 مباريات قوية أمام منتخبات أوزبكستان في 30 أغسطس الجاري، ثم قرغيزستان وتركمانستان في 2 و5 سبتمبر المقبل.

بينما أعلن الاتحاد القطري للكرة، عن خوض «العنابي» مباراتين وديتين في العاصمة الدوحة يومي 3 و7 سبتمبر المقبل، مع البحرين وروسيا، في إطار تحضيرات المشاركة في المرحلة الرابعة من تصفيات المجموعة الأولى المقررة في قطر.

وذلك بعدما أنهى «العنابي» مرحلة الإعداد الأولى تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، وتضمنت معسكراً خارجياً في النمسا خلال الفترة من 11 إلى 27 يوليو الماضي، وبمشاركة 30 لاعباً.

وتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين، حيث فاز «العنابي» في الأولى على فريق ميتاليست 1925 الأوكراني بهدفين نظيفين، وخسر الثانية أمام أودينيزي الإيطالي بثلاثة أهداف دون مقابل.