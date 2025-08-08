حفل جوائز رابطة المحترفين يخطف الأضواء غداً

تتجه الأنظار غداً إلى أبوظبي للإعلان عن الفائزين بجوائز حفل «الأفضل عن الموسم الماضي 2024 - 2025»، الذي تُنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، الساعة السابعة مساءً، بقصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

ويمثل حفل جوائز الأفضل، واجهة بارزة للاحتفاء بأفضل ما قدمه الموسم الرياضي في الإمارات، من اللاعبين والمدربين وحتى إدارة الأندية وجماهيرها، في مشهد راقٍ تميّزه الأضواء والإنتاج الاحترافي.

وسيشهد الحفل حضوراً لافتاً من نجوم الرياضة، الإعلام، وجمهور متفاعل عبر منصة التصويت الرقمية التي كانت نشطة منذ أواخر يوليو.

ويتطلع جميع المرشحين في القوائم النهائية لحفل جوائز الأفضل، لكتابة أسمائهم بحروف من ذهب في سجلات الكرة الإماراتية، بالحفل الضخم الذي سيحتضنه قصر الإمارات.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، عن القوائم النهائية المختصرة لحفل جوائز الأفضل، استعداداً للإعلان عن الفائزين بها عن الموسم المنتهي.

تضمنت القائمة المختصرة لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب الثلاثي مهدي قائدي (كلباء)، سردار آزمون (شباب الأهلي)، وكايو لوكاس (الشارقة). فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب تحت 23 عاماً، كل من: براهيما ديارا (الوحدة)، جويلهرم دا سيلفا (شباب الأهلي)، وسياكا سيديبي (الوصل).

ويتسابق على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من علي خصيف (الجزيرة)، عادل الحوسني (الشارقة)، وحمد المقبالي (شباب الأهلي).

أما جائزة القائد لأفضل مدرب، فيتنافس عليها باولو سوزا (شباب الأهلي)، ميلوش ميلوييفيتش (الوصل)، وأولاريو كوزمين (الشارقة).

وتمثلت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، في محمد النني (الجزيرة)، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، وفابيو ليما (الوصل).

ويتنافس على جائزة أجمل هدف كل من سفيان رحيمي (العين)، نبيل فقير (الجزيرة)، وعمر خربين (الوحدة).

أما القائمة المختصرة لجائزة التميز في الاحتراف والتراخيص فيتنافس عليها كل من العين والجزيرة والوحدة، فيما يتنافس على جائزة دوري الجماهير كل من الوصل والعين والجزيرة.

وسيشهد الحفل عدداً من الجوائز الأخرى التي حُسمت وفقاً للإحصائيات، وهي جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين والتي حسمها لابا كودجو مهاجم العين، جائزة الحذاء الذهبي لهداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وحصل عليها رامون ميريز لاعب الجزيرة، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 23 عاماً وفاز بها سعيد منصور المنهالي لاعب الوحدة.

فيما سيتم الإعلان عن جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دورينا، وجائزة فريق الأحلام.