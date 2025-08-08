عجلة الدوري المصري تعود إلى الدوران اليوم

تعود عجلة الدوري المصري لكرة القدم للدوران مجدداً، اليوم، بإقامة مباريات الجولة الأولى التي تشهد مواجهات منتظرة للثلاثي: الأهلي حامل اللقب، وبيراميدز والزمالك، المتوقع منافستهم على اللقب.

ويحل الأهلي ضيفاً على مودرن سبورت، في حين يلعب الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، ويصطدم بيراميدز بالصاعد حديثاً وادي دجلة.

وتشهد بطولة هذا الموسم مشاركة 21 فريقاً للمرة الأولى في تاريخها، بعدما أُلغي الهبوط في الموسم الماضي مع صعود ثلاثة فرق من القسم الثاني، وهي: المقاولون العرب، ووادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.

وتُقام البطولة بطريقة استثنائية على مرحلتين، الأولى بنظام الدوري من دور واحد بين الأندية الـ21، ثم تقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين، تضم الأولى سبعة فرق للمنافسة على اللقب والمقاعد المؤهلة للبطولات الأفريقية، وتضم الثانية 14 فريقاً لتفادي الهبوط، على أن يهبط من بينها أربعة إلى المستوى الثاني، ويصعد ثلاثة في الموسم المقبل ليصبح العدد 20 فريقاً.

ويُفتتح الدوري اليوم بمواجهة بين وصيف الموسم الماضي بيراميدز والصاعد حديثاً وادي دجلة العائد للمسابقة بعد غياب أربعة مواسم، على استاد السلام بالقاهرة.