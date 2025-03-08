إيريك أبيدال مديرًا رياضيًا لنادي الوصل

أعلن نادي الوصل تعيين إيريك أبيدال، نجم منتخب فرنسا ونادي برشلونة السابق، مديرًا رياضيًا، وذلك ضمن جهود «الإمبراطور» لتعزيز هيكله الإداري. حيث سيتولى أبيدال، حسب بيان النادي، التخطيط والإدارة الرياضية، وتطوير الفئات السنية وأكاديمية كرة القدم، والتنسيق مع مجلس الإدارة في إطار استقطاب المواهب الرياضية المحلية والدولية.

ويعد أبيدال (45 عامًا) من اللاعبين الذين تركوا بصمة كبيرة في مسيرتهم الرياضية، خاصة مع برشلونة، الذي فاز معه بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.