إبراهيم عيسى: البطائح يتطلع لمركزمتقدم في الدوري

شدد إبراهيم عيسى، حارس مرمى البطائح، على أن فريقه يتطلع إلى إنهاء الموسم الجديد في مركز أفضل بترتيب دوري أدنوك للمحترفين، عن المركز الـ11 الذي أنهى عنده «الراقي» مشواره في الموسم الماضي.

متوقعاً أن يواجه فريقه تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف، مع الاستعدادات الجيدة التي قامت بها كل الأندية خلال شهور الصيف الحالية، وما أكملته من تعاقدات مهمة.

وقال: إن البطائح ظهر بمستوى جيد في موسم 2023 - 2024، وأنهى الدوري في المركز السابع، وكان يتوقع أن تستمر نتائج الفريق الإيجابية في الموسم الماضي، وينافس بقوة في الدوري وبطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

إلا أن هناك ظروفاً واجهت الفريق وحالت دون تحقيق ذلك، وأهمها البداية غير الجيدة، قبل أن تتحسن الأمور في النصف الثاني من الموسم، وتحديداً بعد تولي المدرب الإيراني فرهاد مجيدي، مسؤولية الفريق، وقيامه بتصحيح بعض الأمور.

وأكد أن تحضيرات البطائح جيدة للموسم الجديد، مع دخول الفريق إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستعدادات بمعسكر داخلي في الدولة، بعد نهاية المعسكر الخارجي الناجح في صربيا، وتمنى أن تثمر تلك التحضيرات عن مستوى مغاير يقدمه الفريق في الموسم الجديد، ونتائج قوية تسعد جماهير وإدارة «الراقي»، وتساعد البطائح على إنهاء الموسم في ترتيب متقدم في لائحة دوري المحترفين.

وتجدر الإشارة إلى أن البطائح يواصل تدريباته اليومية ضمن تحضيراته للموسم الجديد، والتي شهدت خوضه مباراة ودية أمام دبا، للمزيد من الاطمئنان على جاهزية اللاعبين الذين سبق وخاضوا 4 مواجهات ودية خلال معسكر صربيا الخارجي، وحرص مجيدي في تلك المباريات، على الدفع بأكبر عدد من العناصر.