كرة القدم والسياسة.. هل تؤثر حرب أمريكا التجارية مع كندا والمكسيك على مونديال 2026؟

دبي- موسى علي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوترات التجارية مع كندا والمكسيك، ستضيف مزيداً من الإثارة لكأس العالم 2026، مشيراً إلى أن الخلافات الحالية لن تؤثر سلباً على الحدث.

وخلال حديثه من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وبجانبه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، استبعد ترامب أي تأثير سلبي للخلافات التجارية مع البلدين الشريكين في استضافة البطولة، قائلاً: "أعتقد أن ذلك سيجعله أكثر إثارة".

وفي الوقت ذاته، أعلن ترامب عن تشكيل فريق عمل خاص للمساعدة في تنظيم مونديال 2026، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بنجاح الحدث الرياضي الأضخم عالمياً.

وقال الرئيس الأمريكي، بعد توقيعه على أمر تنفيذي يقضي بإنشاء فريق عمل رسمي لكأس العالم 2026 سيترأسه بنفسه، "التوتر شيء جيد.. يجعل الأمر أكثر إثارة".

ويضم فريق العمل وزراء الخارجية، الاقتصاد، الدفاع، العدل، التجارة، النقل والداخلية، ومن المتوقع تعيين رئيس تنفيذي في وقت لاحق.

وأشار ترامب إلى أن فريق العمل سيساعد في التخطيط لما وصفه بأكبر حدث رياضي في التاريخ.

من جانبه، قال إنفانتينو، إن مونديال 2026 وكأس العالم للأندية بنظامهما الجديد الصيف المقبل في الولايات المتحدة بمشاركة 32 نادياً للمرة الأولى، سيساهمان في خلق 200 ألف وظيفة جديدة ولديهما تأثير اقتصادي بقيمة 40 مليار دولار.

وأضاف السويسري، "سنوفر السعادة والفرح لكل العالم، وهذا لا يمكن تقييمه، بالطبع".

وأثنى إنفانتينو على إنشاء ترامب فريق العمل للمونديال، لأنه من المهم أن يشعر كل القادمين إلى الولايات المتحدة بالأمان والترحيب، ولهذا السبب من المهم أن تشكل الحكومة فريق العمل هذا في البيت الأبيض".

وختم إنفانتينو: إن حجم المونديال المقبل الذي يشارك فيه 48 منتخباً، يعادل تنظيم 3 مباريات سوبر بول (نهائي دوري كرة القدم الأمريكية) يومياً على مدى شهر.

وتدخل ترامب قائلاً، "هذا مدهش عندما تفكر بالأمر.. لم أسمع بهذا التعبير من قبل".

وسأل ترامب، "هل يمكن للولايات المتحدة إحراز اللقب؟"، فأجاب إنفانتينو "بمقدورهم، مع الجمهور يملكون الفرصة".