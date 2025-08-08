محمد اليماحي: كلباء يرغب في المزيد من الصفقات

يواصل الفريق الأول للكرة بنادي كلباء، تحضيراته الداخلية للموسم الجديد 2025 - 2026، بعد عودته إلى الدولة عقب نهاية معسكره الخارجي في سلوفينيا، بينما كشف محمد اليماحي رئيس مجلس إدارة شركة كلباء لكرة القدم، عن رغبة «النمور» في إكمال المزيد من الصفقات الجديدة لدعم الفريق الأول للكرة.

وأن رغبة اللاعب الإيراني مهدي قائدي، وراء انتقاله لصفوف النصر، وطمأن جماهير كلباء على جاهزية اللاعبين لخوض منافسات الموسم الجديد 2025 - 2026، والذي يبدأه الفريق بلقاء ضيفه النصر يوم 16 أغسطس الجاري، ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال اليماحي في تصريح تلفزيوني: إن كلباء لا يزال يرغب في عقد المزيد من الصفقات لدعم صفوفه، مؤكداً نجاح معسكر الفريق الخارجي الذي اختتم قبل أيام في سلوفينيا، وخاض خلاله 4 تجارب ودية قوية بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش.

ومشيداً بجهود الجهاز الفني، والتزام اللاعبين على الرغم من تأخر انضمام بعض الصفقات الجديدة للمعسكر لظروف إكمال التعاقدات، وتمنى أن تكون صفقات كلباء في «الميركاتو الصيفي» الحالي، أفضل من انتدابات الفريق في الموسم الماضي.

وأشار إلى أن هناك بعض المراكز في صفوف كلباء لا تزال تحتاج إلى دعم مهم خلال الفترة المتبقية من «الميركاتو الصيفي»، وإلى حرص إدارة النادي دائماً على إكمال تعاقدات متميزة، معرباً عن تفاؤله وإدارة النادي إلى تحقيق نتائج جيدة في الموسم المقبل.

موضحاً أن الفريق قدم عروضاً قوية في العديد من مباريات الموسم الماضي، وتأثرت نتائجه في بعض المواجهات نتيجة ظروف كثيرة، لينهي مشواره في دوري أدنوك للمحترفين، في المركز التاسع وبرصيد 32 نقطة.

رغبة

وتحدث محمد اليماحي، عن رحيل قائدي إلى النصر، على الرغم من تأكيداته السابقة ببقاء اللاعب مع كلباء في موسم 2025 - 2026، مؤكداً أن رغبة قائدي مع بعض الأمور التعاقدية من جانب اللاعب حسمت رحيله.

ومشيراً إلى أن قائدي لاعب جيد، وكلباء أعاد اكتشافه في الدوري الإماراتي، وأن انتقاله خسارة بالفعل لـ «النمور»، مع تأكيده على أن أي نادٍ لا يتوقف على لاعب أو مدرب أو مجلس إدارة، وعلى أن إدارة كلباء كانت تسير في الطريق الصحيح لإبقائه في صفوف الفريق.

وأوضح أن إدارة كلباء اتفقت بالفعل على كل تفاصيل عقد مدته 3 سنوات مع إدارة نادي شباب الأهلي لإكمال صفقة انتقال قائدي رسمياً إلى كلباء، ولكن رغبة اللاعب تجاه بعض التفاصيل التعاقدية حسمت الأمر في النهاية لينتقل إلى صفوف النصر، وشكر اليماحي إدارة شباب الأهلي وتعاملها الاحترافي.

مؤكداً أن الاحترافية سمة تعامل جميع أندية الدولة، وأن إدارة كلباء وفقت في تعاقداتها للموسم المقبل، وتوقع مساهمتها بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية للفريق.

من جانبه، قال علي سالمين لاعب كلباء،: إن الجميع قام بعمل جيد خلال فترة التحضيرات الحالية للموسم الجديد، متوقعاً مواجهة جميع أندية دوري المحترفين لموسم شديد الصعوبة، مع حرص إدارات الأندية المشاركة في المسابقة، على دعم فرقها بصفقات مميزة خلال «الميركاتو الصيفي»، مؤكداً أن كلباء لا يفكر إلا في نفسه، ويركز فقط على الظهور بصورة إيجابية في الموسم الجديد، وتقديم مستوى مغاير وأفضل مما قدمه في الموسم الماضي.

فيما أكد أحمد أبوناموس لاعب كلباء، أنه وزملاؤه لديهم طموح كبير بتقديم أداء أقوى مما ظهروا عليه في الموسم الماضي، معرباً عن تفاؤله بتحقيق هذا الهدف بعدما نجحت إدارة النادي في إكمال التعاقدات الداعمة لصفوف الفريق.

وتوفير الاستقرار بتجديد الثقة بالمدرب رازوفيتش، مشيراً إلى أن المدرب الصربي حريص خلال التحضيرات الحالية على تحفيز اللاعبين لبذل أقصى جهد بهدف التحضير القوي والجيد للموسم الجديد.