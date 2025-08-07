إنفانتينو وسيط سويسرا لمواجهة رسوم ترامب

يرى عضو في مجلس الشيوخ السويسري، بالإضافة إلى سفير سابق، أن «جياني إنفانتينو» رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، قد يساعد في تأمين الوصول للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، الذي تربطه به علاقة وثيقة.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن بعض قادة الأعمال اتصلوا بـ «إنفانتينو»، وحثوه على المساعدة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية المفروضة على سويسرا.

وذكر النائب السويسري «رولان رينو بوتشيل» للصحفية: حان الوقت بالتأكيد للاستعانة بـ «إنفانتينو» الآن، دون تأخير للمساعدة في فتح آفاق جديدة.

وأشار بوتشيل إلى ظهور «إنفانتينو» مؤخراً إلى جانب «ترامب»، بما في ذلك في نهائي كأس العالم للأندية في نيوجيرسي خلال يوليو، كما أن الرئيس الأمريكي أشاد من قبل بقيادة الفيفا.

وذلك بعد فشل رئيسة سويسرا «كارين كيلر-سوتر»، ووزير الاقتصاد «جي باميلان»، في محاولة أخيرة لتجنب التعريفات الجمركية الأمريكية البالغة 39 %.